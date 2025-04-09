Министр иностранных дел Нидерландов вызвал посла Израиля после того, как израильские военные обстреляли конвой скорых помощи в Газе, убив 15 сотрудников гуманитарной миссии.

Как сообщил во вторник сайт NL Times, Каспар Велдкамп вызвал Моди Эфраима, чтобы тот «предоставил разъяснения о недавних событиях и развитии ситуации в секторе Газа».

Велдкамп также уведомил парламент о данном шаге в письме, сообщив, что посол должен явиться на встречу в МИД в среду.

На прошлой неделе правительство Нидерландов осудило смертоносную израильскую атаку на конвой скорых помощи, произошедшую в прошлом месяце.

Израильские силы открыли огонь по конвою возле Рафаха на юге Газы 23 марта, убив работников скорой помощи.

Изначально Израиль утверждал, что его войска открыли огонь, потому что конвой приближался «подозрительно» в темноте без включенных фар или проблесковых маячков.

Однако видео с мобильного телефона, снятое одним из погибших медиков, показало, что на машинах были включены фары, когда они отвечали на вызов о помощи раненым.

С октября 2023 года в результате жестокого израильского вторжения в Газе погибло более 50 800 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также является объектом иска о геноциде в Международном суде ООН в связи с войной в эксклаве.