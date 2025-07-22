Россия не ожидает серьезного прогресса на предстоящих переговорах с Украиной, несмотря на подготовку обеих сторон к новому раунду в Стамбуле на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил: рассчитывать на быструю договоренность и перемирие по итогам одной встречи не стоит.



«‎‎Ну, давайте говорить прямо, тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность. Я бы не стал разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, вряд ли возможно», — отметил Песков.

Он также уточнил, что Москва надеется встретиться с украинской делегацией «на этой неделе», но конкретную дату не назвал. Это будет третий раунд прямых переговоров между сторонами с мая — как и две предыдущие встречи он пройдет в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящие переговоры в своем вечернем обращении 21 июля. По его словам, новый секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров координирует подготовку и сообщил, что встреча, вероятно, состоится уже на этой неделе и будет посвящена обмену пленными.

Зеленский добавил, что Киев также выступает за организацию прямых переговоров между Зеленским и Путиным. Однако Песков отверг такую возможность, напомнив, что украинский закон все еще запрещает контакты с российским президентом.



«До обсуждения встреч на высшем уровне предстоит проделать огромный объем работы», — коротко резюмировал представитель Кремля.

Переговоры в Стамбуле проходят на фоне обострения ситуации на востоке Украины. В выходные в результате удара российской управляемой авиабомбы по жилому дому в Краматорске погиб ребенок. Киев также подвергся массированным атакам дронов и ракет. Параллельно Украина практически на сутки заблокировала аэропорты центрального региона России, включая весь московский авиаузел.

Несмотря на продолжающееся насилие, стороны ранее достигали ограниченных соглашений, в основном касающихся обменов пленными. Однако ключевые политические разногласия остаются, и в Кремле считают, что дипломатический путь будет долгим и трудным.