ПОЛИТИКА
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Баку показал погибших азербайджанцев
В Баку заявили, что братья Сафараовы, погибшие в Екатеринбурге после задержания, были убиты в результате пыток
Баку показал погибших азербайджанцев
МВД Азербайджана / МВД АР
1 июля 2025 г.

В Азербайджане опубликованы данные независимой судебно-медицинской экспертизы по делу Зияддина и Хусейна Сафараовых — братьев, скончавшихся после задержания российскими силовиками в Екатеринбурге. Согласно заключению, причиной смерти стали множественные травмы, полученные в результате насилия.

Фотографии, сделанные после доставки тел в Баку, демонстрируют следы жестокого обращения. По словам источников, это подтверждает, что мужчины погибли в результате пыток.

Российские власти, официальные лица и государственные СМИ ссылаются на версию о «сердечном приступе», якобы зафиксированную в заключении судебно-медицинской экспертизы РФ.

Накануне ночью тела погибших были доставлены в Баку и направлены на повторную экспертизу. Эксперты подтвердили наличие множественных ранений, ставших причиной смерти.

Ранее МИД страны уже выражал протест российской стороне, требуя расследования массовых задержаний граждан азербайджанского происхождения в Екатеринбурге и наказания виновных.

Инцидент, вызвавший резонанс, произошел 27 июня, когда российские силовики задержали более 50 человек в Екатеринбурге.

Баку заявил о систематическом характере подобных инцидентов и потребовал привлечения виновных к ответственности.

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