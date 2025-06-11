41 израильский военнослужащий заявил об отказе продолжать службу, обвиняя премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ведении войны в секторе Газа ради собственного политического выживания, а не для безопасности Израиля или освобождения пленных, сообщила газета «Едиот Ахронот».

Военнослужащие из подразделений разведки и кибервойны направили коллективное письмо премьеру Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу, начальнику генштаба Эялю Замиру и другим членам кабинета. Подписав письмо «Солдаты за заложников», военнослужащие подчеркнули, что война в Газе ведется не ради стратегии, а для политической поддержки правящей коалиции.

Солдаты заявили, что не будут участвовать в «войне за выживание Нетаньяху». Некоторые пообещали публично огласить свой отказ.

С июня израильская армия расширила военные действия на северные и южные территории Газы, несмотря на углубляющийся кризис, вызванный гуманитарной блокадой.

Израильские военные утверждают, что цель операции — создание условий для возвращения заложников и окончательное поражение ХАМАС. По данным Израиля, в Газе остаются 56 пленных, из которых 20, предположительно, живы. В то же время, по данным правозащитных организаций, свыше 10 тысяч палестинцев содержатся в израильских тюрьмах в тяжелых условиях.

ХАМАС неоднократно предлагал освободить всех израильских заложников в обмен на прекращение войны, вывод войск из Газы и освобождение палестинских заключенных. Нетаньяху отвергает эти условия, требуя разоружить палестинские движения и восстановить оккупацию сектора.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях. С октября 2023 года в результате израильского вторжения в Газу погибли более 55 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.