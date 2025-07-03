Решение Вашингтона приостановить поставки части вооружений Украине стало неожиданностью не только для Киева и европейских союзников, но и для самой администрации США. По данным источников, знакомых с обсуждением, этот шаг был принят без консультаций даже с Госдепартаментом.

По словам неназванного европейского чиновника, один из членов НАТО оказывает давление на Пентагон, чтобы добиться пересмотра решения.

Замешательство вызвало и то, что пауза последовала вскоре после заявлений президента Дональда Трампа. В конце июня, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он пообещал рассмотреть возможность передачи дополнительных комплексов Patriot, хотя и подчеркнул, что эти системы «очень трудно достать» и они также нужны самим США.

Информацию о приостановке поставок подтвердили в Белом доме. Администрация объяснила решение тем, что Пентагон провел пересмотр приоритетов и принял меры «в интересах обороны США». В Минобороны заявили, что речь идет не о полной отмене помощи, а о «пересмотре возможностей», чтобы поставки соответствовали стратегическим целям. В Госдепе отвергли сообщения о том, что Украина не была проинформирована.

Однако в Киеве утверждают обратное. Министерство обороны Украины заявило, что официальных уведомлений не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Зеленский отметил, что Киев ведет разъяснительный диалог с Вашингтоном.

Решение также вызвало критику в Конгрессе США. Член Палаты представителей от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик потребовал экстренного брифинга и назвал отказ от срочной помощи недопустимым. По его словам, речь идет о поставках, которые «спасают жизни людей». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь также выступил против приостановки: «Если есть угроза в Индо-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке — решение не в том, чтобы забирать у Украины, а в том, чтобы производить больше».

Ранее стало известно, что решение было принято в Пентагоне еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас. Часть поставок была остановлена, когда уже направлялась в Украину.