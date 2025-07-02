МИД Украины экстренно вызвал заместителя посла США Джона Хинкеля после того, как Вашингтон приостановил поставки ряда ключевых видов вооружений. По заявлению внешнеполитического ведомства, «любые задержки только подталкивают агрессора к эскалации, а не к миру».

Под заморозку попали десятки ракет-перехватчиков Patriot, снаряды для F-16, управляемые артиллерийские боеприпасы, ракеты Hellfire и AIM, а также ПЗРК Stinger, противотанковые гранатометы и более 250 высокоточных снарядов GMLRS. Часть поставок уже была в пути, когда распоряжение вступило в силу.

Вашингтон объясняет решение критическим снижением собственных запасов. Однако в Киеве подчеркивают, что отказ от обещанных поставок серьезно подрывает систему ПВО и планы обороны.

Решение Белого дома застало Киев врасплох, отмечает Financial Times (FT). Украинские войска с трудом удерживают фронт в Донецкой и Днепропетровской областях на фоне стремительного наступления России и усилившихся массированных атак по украинским городам.

Ситуация усугубляется на фоне мощных ракетно-дроновых атак России — с начала июля Москва усилила удары, нанося их с беспрецедентной частотой, чтобы перегрузить украинскую ПВО. За последние 18 месяцев лишь два дня обошлись без ударов — и те во время предложенного Владимиром Путиным перемирия на 9 мая, уточняет газета.

Военные эксперты предупреждают: без Patriot возрастет число попаданий по гражданской инфраструктуре, а без GMLRS снизится способность ВСУ наносить удары по тылам противника. Все это фактически делает украинское небо полностью уязвимым и беззащитным перед российскими ракетами, поясняют эксперты.

Пентагон пока не подтвердил, какие именно вооружения остановлены, но заявляет о коренном «пересмотре подхода». В Кремле решение США назвали «шагом к завершению конфликта».

Аналитики предупреждают: прекращение поставок критически важных систем лишь укрепит уверенность Путина в успехе и затруднит путь к любому перемирию. Однако Дональда Трампа, похоже, это не останавливает.

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