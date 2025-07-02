ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина вызвала дипломатов США на ковер
Киев недоволен решением Вашингтона остановить поставки ключевых видов оружия
Украина вызвала дипломатов США на ковер
Флаги Украины и США / Reuters
2 июля 2025 г.

МИД Украины экстренно вызвал заместителя посла США Джона Хинкеля после того, как Вашингтон приостановил поставки ряда ключевых видов вооружений. По заявлению внешнеполитического ведомства, «любые задержки только подталкивают агрессора к эскалации, а не к миру».

Под заморозку попали десятки ракет-перехватчиков Patriot, снаряды для F-16, управляемые артиллерийские боеприпасы, ракеты Hellfire и AIM, а также ПЗРК Stinger, противотанковые гранатометы и более 250 высокоточных снарядов GMLRS. Часть поставок уже была в пути, когда распоряжение вступило в силу.

Вашингтон объясняет решение критическим снижением собственных запасов. Однако в Киеве подчеркивают, что отказ от обещанных поставок серьезно подрывает систему ПВО и планы обороны.

Решение Белого дома застало Киев врасплох, отмечает Financial Times (FT). Украинские войска с трудом удерживают фронт в Донецкой и Днепропетровской областях на фоне стремительного наступления России и усилившихся массированных атак по украинским городам.

Ситуация усугубляется на фоне мощных ракетно-дроновых атак России — с начала июля Москва усилила удары, нанося их с беспрецедентной частотой, чтобы перегрузить украинскую ПВО. За последние 18 месяцев лишь два дня обошлись без ударов — и те во время предложенного Владимиром Путиным перемирия на 9 мая, уточняет газета.

Военные эксперты предупреждают: без Patriot возрастет число попаданий по гражданской инфраструктуре, а без GMLRS снизится способность ВСУ наносить удары по тылам противника. Все это фактически делает украинское небо полностью уязвимым и беззащитным перед российскими ракетами, поясняют эксперты.

Пентагон пока не подтвердил, какие именно вооружения остановлены, но заявляет о коренном «пересмотре подхода». В Кремле решение США назвали «шагом к завершению конфликта».

Аналитики предупреждают: прекращение поставок критически важных систем лишь укрепит уверенность Путина в успехе и затруднит путь к любому перемирию. Однако Дональда Трампа, похоже, это не останавливает. 

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