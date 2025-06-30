Армения снова отказалась участвовать в ключевой встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян не поехал на заседание Совета глав МИД блока.

Это уже третий год подряд, когда Ереван игнорирует крупные мероприятия ОДКБ. В 2023 и 2024 годах Армения отказалась от участия во встречах и военных учениях организации. В начале 2025 года она пошла еще дальше — объявила о заморозке членства в ОДКБ и приостановке финансирования альянса.

Примечательно, что вместо поездки в Бишкек Мирзоян остался в Ереване, где провел переговоры с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. Она прибыла в столицу Армении 29 июня с первым официальным визитом.

Совместная пресс-конференция двух министров ясно показала: Армения пересматривает свои приоритеты в области безопасности и внешней политики. Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявила о поддержке демократических реформ и усилий по достижению мира в Закавказье.

На встрече с Каллас президент Армении Ваагн Хачатурян назвал сотрудничество между ЕС и Арменией «успешным» в политической, экономической сферах и в сфере управления, уточнив, что «Армения встала на путь демократии».

Разочарование Еревана в пророссийском блоке копится уже давно. После войны 2020 года, в результате которой Азербайджан вернул себе значительную часть Карабаха, ОДКБ фактически никак не вмешалась. А в 2023 году Баку восстановил полный контроль над регионом. Для армянского руководства это стало последней каплей.

В сентябре 2024 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна приближается к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. Он обвинил альянс в том, что тот не выполнил свои обязательства по обеспечению безопасности Армении. По словам Пашиняна, организация якобы не только проигнорировала призывы о помощи, но и продемонстрировала, что не может быть гарантом безопасности Армении.

Москва, в свою очередь, не согласна с такой оценкой. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ОДКБ продолжает обеспечивать безопасность своих членов и не представляет угрозы для суверенитета Армении. Он назвал Ереван «близким партнером» и добавил, что Россия готова к диалогу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае посетил Ереван, чтобы смягчить ситуацию. Однако, пока он призывал к единству, армянская сторона продолжала укреплять связи с Европой. По словам Мирзояна, Армения не собирается разрывать союз с Россией. Но каждый пропущенный саммит ОДКБ — это новый шаг в сторону от Кремля.



