Украина обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой начать расследование в связи с предполагаемым применением Россией запрещенных токсичных боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст запроса, представленного украинской стороной.

В документе говорится, что Киев просит генерального директора ОЗХО создать «независимый и беспристрастный механизм» для расследования случаев применения химоружия на территории Украины. Власти страны считают необходимым «собрать дополнительные доказательства и выявить исполнителей, организаторов и заказчиков».

Запрос был озвучен на закрытом заседании Исполнительного совета ОЗХО в Гааге. В него входят 41 страна из 193 государств-членов организации.

Ранее, 5 июля, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава военной разведки страны Петер Ресинк заявили, что Россия усилила применение химического оружия, делая это всё более системно.

Согласно данным нидерландских спецслужб, российские войска используют в самодельных боеприпасах запрещенное удушающее вещество хлорпикрин, чтобы «выкуривать» украинских солдат из позиций. Также применяется слезоточивый газ, доставляемый через переоборудованные боеприпасы.

Эти данные подтвердили в Федеральной разведывательной службе Германии (BND). По совместным выводам, в результате применения химоружия погибли по меньшей мере три украинских военнослужащих, еще более 2500 обратились за медицинской помощью с характерными симптомами отравления.

США первыми обвинили Россию в использовании хлорпикрина еще в мае 2024 года. Москва в ответ обвинила Украину. В прошлом году ОЗХО признала претензии обеих сторон «недостаточно обоснованными». Теперь Киев настаивает на официальном международном расследовании.