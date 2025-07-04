Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна располагает подтвержденными доказательствами широкого применения Россией химического оружия в Украине. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

«Это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы наблюдаем тенденцию, при которой применение химического оружия становится для российской армии все более нормальным, стандартным и распространенным», — отметил Брекельманс.

По его словам, нидерландская разведка собрала собственные данные, которые подтверждают системное использование таких веществ, как хлорпикрин и слезоточивый газ. Министр заявил, что как минимум три случая смерти украинских военнослужащих напрямую связаны с химическим оружием, а более 2500 раненых сообщили о характерных симптомах. Разведка также ссылается на украинские данные о 9 тыс. подобных инцидентов.

Глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк подчеркнул, что речь идет не о единичных эпизодах, а о масштабной программе. По его словам, российские солдаты получают инструкции по использованию ядовитых веществ, а производство химоружия в стране усиливается.

«Это не импровизация на передовой, а часть централизованной программы», — заявил он.

Разведка утверждает, что в России наращиваются научно-исследовательские мощности, а ученых вербуют для создания новых образцов химического оружия. Один из примеров — использование хлорпикрина, запрещенного вещества из списка Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), в самодельных боеприпасах. Их, по данным спецслужб, сбрасывают с дронов в ампулах или бутылках.

Рисинк отметил, что подобная практика «почти стала стандартной процедурой» для российских военных.

«Если мы не будем называть вещи своими именами, это станет новой нормой», — предупредил он.

В связи с этим министр обороны Нидерландов призвал к ужесточению международного давления на Москву и исключению России из Исполнительного совета ОЗХЗ.

Хлорпикрин вызывает серьезное раздражение дыхательных путей, глаз и кожи. Он способен провоцировать ожоги и тяжелые отравления. США и Великобритания уже включили в обоснования санкций против России обвинения в его применении на украинском фронте.