ПОЛИТИКА
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Трамп не хотел бы бить по Ирану
Президент США заявил, что «не может представить», что захочет наносить новые удары по Ирану
Трамп не хотел бы бить по Ирану
Дональд Трамп / Reuters
8 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не хочет наносить новые удары по Ирану и предпочитает решать вопросы путем переговоров.

«Надеюсь, нам не придется этого делать. Не могу представить, что захочу это сделать. Не могу представить, что они захотят этого», - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, что могло бы заставить его «захотеть» нанести еще один удар по Ирану.

«Они хотят встретиться... они хотят что-то выработать», — подчеркнул американский лидер, выступая в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп сообщил, что США запланировали переговоры с Тегераном. «Мы запланировали переговоры с Ираном, и они хотят разговаривать, — сказал он журналистам. — Они попросили о встрече... и если мы сможем что-то зафиксировать на бумаге, это будет хорошо. Это будет отлично. Посмотрим, что произойдет».

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что встреча состоится «на следующей неделе или около того».

Заявления о предпочтении дипломатии прозвучали на фоне недавних масштабных ударов по Ирану. 22 июня американские бомбардировщики B-2 сбросили 14 бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе, а десятки крылатых ракет «Томагавк» были выпущены с подводных лодок по ядерному объекту в Исфахане в рамках кампании Вашингтона против ядерной программы Ирана.

Шестой раунд переговоров между США и Ираном был запланирован на 15 июня, но Израиль нанес авиаудары по иранским военным, ядерным и гражданским объектам 13 июня. 12-дневный конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США перемирием, которое вступило в силу 24 июня.

Трамп заявил, что Иран «сейчас совсем другой», чем две недели назад. «Надеюсь, все кончено. Да, думаю, Иран хочет встретиться. Думаю, они хотят заключить мир, и я полностью за это», — сказал он.

Президент также выразил готовность смягчить санкционное давление. Он подчеркнул, что хотел бы снять жесткие американские «кусачие» санкции с Ирана «в подходящее время». «Я бы очень хотел в подходящее время снять эти санкции (с Ирана), дать им шанс на восстановление, потому что хотел бы видеть, как Иран восстанавливается мирным путем, а не ходит и говорит: «Смерть Америке», «Смерть США», «Смерть Израилю», как они делали», — сказал он.

Касаясь Сирии, Трамп сообщил, что США уже сняли санкции с этой страны по просьбе многих стран Ближнего Востока. «Мы сняли санкции (с Сирии), потому что хотим дать им шанс», — заявил он.

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