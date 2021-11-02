Стратегический диалог QSD (англ. Quadrilateral Security Dialogue) с участием Австралии, Индии, США и Японии, известный также по аббревиатуре QUAD (Quadrilateral Asian Arc of Democracy, или Четырехсторонняя Азиатская Дуга Демократии), провозглашал, что представлен исключительно демократическими государствами, которые видят «свободным и открытым» Индо-Тихоокеанский регион и следят за соблюдением правил морского порядка в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Сила четырех

Первые семена QUAD были посеяны еще в 2004 году, когда США, Австралия, Индия и Япония вместе координировали свои действия для оказания гуманитарной помощи странам Юго-Восточной Азии после разрушительного землетрясения в Индийском океане. В 2006 году премьер-министр Индии Манмохан Сингх и его японский коллега Синдзо Абэ отметили в совместном заявлении, что Индия, Япония и другие страны-единомышленники в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны сотрудничать во имя общих интересов.

Именно Абэ является фактически главным инициаторам создания QUAD. В 2007 году он предложил идею создания Четырехстороннего диалога по безопасности, или «Четырехсторонней инициативы», согласно которой Индия могла войти в формат многостороннего диалога с Японией, США и Австралией. В перспективе, как считал тогдашний глава японского правительства, в диалог могли бы войти многие азиатские страны.

Перед странами QUAD стояли несколько основных целей. Это обеспечение свободы судоходства и торговли, содействие торговым связям, экономическому развитию и безопасности в рамках существующих правил и стандартов.Тем не менее, «четверка» практически бездействовала многие годы.

В 2008 году, к удивлению многих, Австралия отказалась от участия в четырехстороннем диалоге, не желая вступать в конфронтацию с Китаем. Однако в 2017 году во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле четыре страны договорились возродить альянс, чтобы противостоять Китаю, а пограничный конфликт в 2020 году между Китаем и Индией дал новый импульс Азиатской Дуге Демократии.

Чем опасен Китай?

В 2014 году Китай начал строительство искусственных островов в Южно-Китайском море, что нарушает Декларацию о поведении сторон, которую он подписал со странами АСЕАН в 2002 г. Данные острова дают Пекину возможность обеспечивать на них свое военное присутствие и распространять влияние в мирное время.

Помимо этого, КНР получает возможность вести в этом районе добычу нефти и газа. Такая политика вызывает большое недовольство в странах региона. Такие действия Пекина могут привести к тотальному контролю Китая над Южно-Китайским морем, где проходит большая часть судоходных путей, которые обеспечивают страны региона импортной нефтью.

Соседи КНР подозревают, что Пекин тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на искусственных островах. США, а также Япония, Вьетнам и Филиппины обвиняют Китай в наглом изменении морских границ в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Общий враг

Фактически проблемы с Китаем и объединяют каждую из стран – членов QUAD. США еще при президенте Дональде Трампе провозгласили КНР главным американским соперником. Стратегия Соединенных Штатов в противостоянии Китаю остается неизменной и при президенте Джо Байдене.

США, критикуя Пекин за нарушение прав уйгуров, стали первой страной в мире, назвавшей действия китайских властей геноцидом. Администрация Белого дома поднимает вопрос о возникновении коронавируса, негласно указывая на Китай, и открыто критикует Пекин за отсутствие прозрачности в вопросе происхождения COVID-19. Администрация Байдена не отказалась от таможенных пошлин, введенных еще Трампом.

Однако самое большое раздражение у Китая вызывает американская политика в отношении Тайваня – острова с 25-миллионным населением, не признающего власть Пекина. В начале октября этого года в воздушном пространстве у берегов Тайваня пролетели почти 150 китайских военных самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики H-6, способные нести ядерное оружие.

Пекин, как отмечают аналитики, похоже, силой планирует вернуть Тайвань под свою юрисдикцию. Власти самого острова называют 2025 год датой, когда можно будет ожидать полномасштабного вторжения с материка.

Хотя Вашингтон после 1971 года перестал официально признавать Тайвань, с островом до сих пор сохраняются очень глубокие связи. Будучи союзником Тайваня, США призвали Пекин прекратить давление против Тайбэя и из-за последней военной деятельности Китая возле острова.

Вопрос Тайваня является и камнем преткновения в китайско-австралийских отношениях. 8 октября на фоне полетов китайских самолетов у берегов Тайваня на острове побывал бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт, принявший участие на Юйшаньском форуме в Тайбэе. Эббот заявил, что друзья Тайваня должны дать понять Поднебесной, что ее действия приведут к «непредвиденным последствиям».

Это вызвало гневную реакцию официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня. В редакционной статье проправительственной газеты China Daily говорилось, что поездка Эббота на Тайвань была провокацией и нанесла еще больший ущерб и без того напряженным отношениям между Канберрой и Пекином.

В отличие от США и Австралии, японо-китайское противостояние проходит на протяжении всей истории двух стран. Согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center, проведенного в 2020 году, китайцы наиболее негативно относятся к Японии (86% респондентов), а большинство японцев (78%), опрошенных Центром в 2018 году, были негативно настроены к Китаю.

Современные японо-китайские отношения омрачены спором вокруг острова Сенкаку, который две страны считают своей территорией. Неслучайно в 2004-2005 гг. Япония наладила тесные отношения с еще одной страной, имеющей территориальный конфликт с Китаем, – Индией. Между Токио и Нью-Дели укрепились связи в области безопасности, включая проведение учений всех родов вооруженных сил.

Беспокоит японцев и усилившая экономическая мощь Китая. Долгое время Япония удерживала звание второй экономики мира (после США), однако с 2010 года оно перешло к Китаю. Неудивительно, что инициатор QUAD Синдзо Абэ рассматривал Китай как самую большую угрозу.

Слабое звено

24 сентября 2021 года в Вашингтоне состоялся первый саммит лидеров стран QUAD. Президент Джо Байден заявил, что четыре страны обязались вместе продвигать свободный, открытый и основанный на международном праве порядок для укрепления безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Лидеры обязались пожертвовать 1,2 млрд доз против COVID-19 по всему миру, сформировать сеть экологически чистых перевозок, создать инициативу по цепочке поставок полупроводников и утвердить рабочую группу по космосу.

Эксперты из аналитического центра Института мира США заявляют, что из четырех членов «четверки» Индии всегда не нравилась идея представить QUAD как «антикитайскую» группу, несмотря на все еще неурегулированный пограничный спор с Китаем. У Индии, в отличие от трех других стран, нет ни выхода к Тихому океану, ни стратегических интересов там. Также Нью-Дели традиционно избегает участия в военных альянсах, являясь членом и одним из основателей организации Движения неприсоединения.

Индия, безусловно, обеспокоена подъемом Китая, но также сталкивается с реальностью, заключающейся в том, что КНР является вторым после США торговым партнером страны.

Другая дилемма, с которой сталкивается Нью-Дели, заключается в том, что любая формальная группировка демократий может вызвать ожидания того, что Индия станет активным сторонником продвижения демократии за рубежом. Это явно не устраивает власти, которые традиционно воздерживаются от защиты демократии и демократических идеалов в своей внешней политике. Также чрезвычайно чувствительно к критике правительство Моди, которое обвиняют в растущем авторитаризме.

QUAD не AUKUS

Накануне визита премьер-министра Индии на саммит «четверки» секретарь по международным делам Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что диалог четырех стран не имеет никакого отношения к военному альянсу США, Великобритании и Австралии, получившему название AUKUS.

Возможно, поэтому итоги первой встречи лидеров QUAD в Вашингтоне не вызвали резкого осуждения Китая. В статье газеты Коммунистической партии Китая «Жэньминь Жибао» вместо саммита «четверки» критиковались «глобальная гегемония» США и трехсторонний военный пакт.

QUAD в отличие от AUKUS не имеет обязательств по коллективной безопасности. Военное сотрудничество между отдельными странами «четверки» возникло давно и часто работает на двухсторонней основе в рамках схемы «два плюс два» (встречи министров обороны и иностранных дел).

В рамках «четверки» противодействие геополитическому влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе проходит в рамках борьбы с пандемией COVID-19 и поставок вакцины в страны Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихого океана, оживления экономики региона, соблюдения норм и правил открытого морского судоходства и т.п.

AUKUS же – это военная группировка безопасности, призванная сдерживать Китай. Альянс англосаксонских стран нацелен на развитие военного потенциала, обмен оборонными технологиями, помощь Австралии в создании собственного флота атомных подводных лодок в стране.

Вместе с тем, и QUAD, и военный альянс США, Великобритании и Австралии важны для Азиатско-Тихоокеанского бассейна как альтернатива китайскому влиянию. Мир в Юго-Восточной Азии, считают соседи Китая, должен быть без агрессивных амбиций Пекина, и объединение великих держав – это желание научить КНР жить и сосуществовать мирно в регионе.