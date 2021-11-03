В Москве мечетей не хватает даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию, рассказал РИА «Новости» замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

«Если такая оптимизация пройдет и мигрантов станет меньше, нам станет легче дышать. Потому что новые мечети строить в Москве не дают, хотя мы предлагали возводить их в округах, чтобы разгрузить центр города, а существующих не хватает даже для нужд местных мусульман, не говоря о мигрантах. Ведь наши открыты для всех. Мигрант – это в первую очередь человек, творение Божие», – сказал он.

По его словам, мечети в столице строили в расчете на местное население, но «их все равно быстро стало не хватать». Аббясов подчеркнул, что около 15 лет назад представители мусульманского сообщества обсуждали с предыдущим мэром Москвы Юрием Лужковым план строительства мечетей в округах города, чтобы разгрузить центр, и «мэрия уже предлагала адреса для стройки».

«Однако за это время решение вопроса не продвинулось. А когда в столице существенно увеличилось количество трудовых мигрантов, а они в основном мусульмане, ситуация стала совсем тяжелой. Достаточно прийти в пятницу к Московской соборной мечети, где 1 января, несмотря на пандемию и отток мигрантов, на улице около мечети собралось 40 тысяч человек», – рассказал муфтий.

Он также отметил, что много раз предлагал властям построить мечеть в районе Люблино, Марьино, «где «Садовод» и торговый центр «Москва», где много приезжих – и десятитысячная мечеть там будет заполнена».

«Но мечети в Москве строить надо в любом случае, даже если мигрантов станет меньше», – заключил собеседник агентства.

На сегодняшний день в Москве есть четыре крупных мечети: Московская историческая мечеть, комплекс мечетей Инам и Ярдям в Отрадном, Мемориальная мечеть, Московская соборная мечеть, а также более 100 молельных домов.

Как ранее писал TRT на русском, Россия планирует с 2022 по 2025 годы запустить три центра домиграционной подготовки в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Граждане этих стран смогут получать полный комплекс миграционных услуг и приезжать в РФ с полным пакетом документов для жизни и работы на ее территории.