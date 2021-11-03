Администрация США в ноябре проведет серию встреч в закрытом формате, чтобы определить, стоит ли менять действующую ядерную политику и переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

О том, что США работают над новой ядерной доктриной, в октябре заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

В докладе Пентагона «Обзор ядерной политики» от февраля 2018 года говорится, что США никогда не принимали принцип неприменения ядерного оружия первыми и с учетом современных угроз такая политика была бы неоправданна. «Политика США по-прежнему заключается в сохранении определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу», — отмечается в документе.

Предстоящие консультации станут частью стратегии администрации Джо Байдена по выработке новой политики в отношении ядерного оружия. Один из основных вопросов – объявлять ли «единственной целью» ядерного арсенала США сдерживание или же Вашингтон должен иметь право на нанесение ядерного удара первым. Кроме того, консультации будут связаны с обзором программы модернизации ядерного арсенала, объявленного администрацией при Дональде Трампе – новая администрация оценит, насколько она необходима.

Издание отмечает, что в январе 2017 года, за несколько дней до ухода с поста вице-президента, Байден утверждал, что «трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором США было бы необходимо первыми применить ядерное оружие».

В конце октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны – союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, призывают президента Джо Байдена не менять действующую ядерную политику и не переходить к принципу «единственной цели» – он подразумевает, что Вашингтон будет использовать ядерное оружие исключительно при определенных обстоятельствах, например для сдерживания или в качестве ответной меры.

Это «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай» и «придать им храбрости», утверждали собеседники издания.

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла в октябре, что альянс НАТО должен продемонстрировать Москве готовность применить оружие в ответ на угрозы в адрес организации. Как пояснила Крамп-Карренбауэр, это должно стать аргументом в пользу того, чтобы никто и не думал об атаке на членов НАТО в акватории Черного моря или в Прибалтике.