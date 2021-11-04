ПОЛИТИКА
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Директор астраханской школы пригрозила школьницам в платках
Евгения Машкова обвинила учениц, посещающих учебное заведение в платках, в нарушении законодательства. Подобный случай был в Татарстане, но после обращения в прокуратуру перед семьей девочки извинились
Директор астраханской школы пригрозила школьницам в платках
Директор астраханской школы пригрозила школьницам в платках / Others
4 ноября 2021 г.

Директор астраханской школы №71 Евгения Машкова выступила против учениц, посещающих учебное заведение в платках. Письмо Машковой, адресованное матери двух учениц Залине Нурмашевой, опубликовал на своей странице в Facebook блогер Расул Тавдиряков.

В письме говорится, что дочери женщины ношением платков якобы нарушают действующее законодательство (федеральные законы «Об образовании» и «О свободе совести и религиозных объединениях»). Машкова посетовала, что несмотря на ранее проведенную беседу с мамой девочек, те продолжают «ходить в хитжабах» (орфография сохранена).

Директор предупредила, что если девочки не снимут платки, к ним могут быть применены «меры дисциплинарной ответственности».

В комментарии к посту адвокат Руслан Нагиев, неоднократно успешно отстаивавший право российских школьниц на ношение платка, изъявил готовность помочь юным жительницам Астрахани.

В 2020 году родители одной из школьниц в поселке Столбище Лаишевского района Татарстана написализаявление в прокуратуру республики с жалобой на нарушение прав ребенка на образование и личную неприкосновенность. Причиной стали запрет носить в школе хиджаб и психологическое давление на девочку во время беседы с классным руководителем и учителем татарского языка. После обращения в прокуратуру директор школы извинилась перед семьей девочки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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