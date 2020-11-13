Родители девочки, которой директор школы запретила приходить на учебу в платке, забрали заявление из прокуратуры, после чего конфликт был исчерпан, цитирует Idel.Реалии адвоката Руслана Нагиева.

11 ноября родители семиклассницы Столбищенской средней общеобразовательной школы Лаишевского района написали заявление в прокуратуру с жалобой на нарушение прав ребенка на образование и личную неприкосновенность. Причиной стали запрет директора учреждения носить в школе хиджаб и «психологическое давление на девочку во время беседы с классным руководителем и учителем татарского языка». В документе упоминаются слова директора о том, что другие школьницы, несогласные с правилами учебного заведения, были из него исключены.

Как сообщил адвокат, заявление было направлено в Прокуратуру Татарстана и Управление образования Лаишевского района. По его словам, на следующий день директор школы извинилась перед семьей девочки. Она продолжит учебу в своей школе в обычном для нее режиме.

Ранее Управление образования исполкома Казани разрешило ученицам посещать школу в мусульманских платках после того, как в школе № 10 Приволжского района столицы Татарстана разразился скандал. Родители девочек-мусульманок из младших классов учебного учреждения пожаловались, что директор запретила ходить на занятия в хиджабах. Обращение было отправлено также президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В ходе разбирательств была назначена проверка, по итогам которой управление образования приняло сторону родителей.

В сентябре после ряда судебных разбирательств по делу Алины Наврузовой администрация Омского медицинского колледжа разрешила студенткам-мусульманкам носить платки, но только белого цвета.

В 2017 году в селе Белозерье в Мордовии разгорелся конфликт из-за запрета администрацией школы и вышестоящими чиновниками носить платки педагогам и ученицам-мусульманкам. С помощью адвокатов женщины отстояли свое право в суде.