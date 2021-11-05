ВВП Узбекистана вырастет на 6,8% в 2021 году и на 6% – в 2022-м, прогнозируют аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в отчете «Региональные экономические перспективы», опубликованном 4 ноября.

Такая скорость восстановления экономических показателей делает экономику Узбекистана самой быстрорастущей в Центральной Азии. В июне эксперты предсказывали рост 5,6%.

Главными факторами роста в этом году станут увеличение частного потребления, а также инвестиции в инфраструктуру. Сыграли свою роль и денежные переводы от мигрантов, возросшие за первые восемь месяцев на 35%, отмечает портал Spot.uz.

Согласно отчёту, сфера услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 19,5%, производство – на 9%, а сельское хозяйство – на 4,2%. Кроме того, сократилась инфляция – с 11,1% в годовом исчислении в декабре 2020 года до 10,8% по состоянию на октябрь 2021.

Также ЕБРР пересмотрел в положительную сторону прогноз для центральноазиатского региона в целом. В 2021-2022 годах экономика вырастет на 4,9% и 4,8% соответственно – за счёт повышения цен на сырье и восстановления денежных переводов.

«Прогноз может быть пересмотрен в дальнейшем в связи с неопределенностями, связанными с COVID-19, потенциальным возобновлением международного туризма и геополитической ситуацией в Центральной Азии», – указывается в документе.

Также отчёт предупреждает о будущих рисках, связанных с ускоряющейся инфляцией – в сентябре показатели инфляции в регионах ЕБРР превысили уровни конца 2019 года на 3%. Причиной этому стали растущие цены на сырьё и энергоносители, логистические проблемы и ослабление национальных валют.

В октябре две гражданки Узбекистана были назначены руководителями страновых представительств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Камола Махмудова возглавила представительство ЕБРР в Азербайджане, Нодира Мансурова – в Тунисе, писал TRT на русском.