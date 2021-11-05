Расследование Пентагоном осуществленного американским беспилотником в Кабуле авиаудара, в результате которого погибли 10 мирных граждан, не выявило нарушений закона, заявил генерал-лейтенант ВВС США Сами Саид.

В заключении внутреннего обзора Пентагона говорится, что осуществленная 29 августа атака американского беспилотника, унесшая жизни 10 членов одной семьи, в том числе семерых детей, не нарушила законов войны.

«Расследование не выявило нарушений закона, в том числе правил ведения войны. Мы действительно выявили ошибки при исполнении, которые в сочетании с перебоями со связью и со склонностью к подтверждению своей точки зрения, привели к жертвам среди гражданского населения», – заявил Саид.

В результате изучения обстоятельств инцидента были обнаружены доказательства того, что еще за несколько минут до авиаудара на месте находились дети, однако во время операции ударная группа этого не видела. Саид пояснил, что устроенный 26 августа террористами ИГ в аэропорту Кабула теракт, в результате которого были убиты 13 американских военных и почти 200 афганцев, усилил чувство безотлагательности и вынудил лиц, принимающих решения, отреагировать на предполагаемую угрозу.

Ранее TRT на русском писал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выпустило предупреждение о том, что в машине могут находиться мирные жители, в том числе дети, за несколько секунд до удара американского беспилотника.