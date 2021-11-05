Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН начала раздавать наличные деньги бедным афганским семьям, сообщает TOLOnews. Более 4 тысяч семей будут каждый месяц получать по 3,5 тысяч афгани (около $33) в течение следующих четырех месяцев.

ВПП приступила к реализации программы по сокращению бедности, так как экономика страны находится в упадке.

«Мы собираемся обеспечивать эти семьи и выделять им по 3,5 тысячи афгани. Многим людям нечего есть и носить, им нечем согреть свои дома», – сказал Сами Алокозай, представитель ВПП в Кабуле.

Семьи, собравшиеся в Кабуле для получения помощи, заявили, что они живут в ужасных условиях и нуждаются в дополнительной гуманитарной помощи до зимы. «Этой помощи недостаточно, но мы благодарим Бога, теперь мы можем купить муку», – сказала телеканалу Сугра Хуссайни.

«Я не получила даже буханки хлеба, мне никто не помогал», – заявила журналистам женщина по имени Нахид, которая живет в лагере беженцев в Кабуле вместе с шестью членами семьи.

Экономическая ситуация в Афганистане значительно ухудшилась в середине августа. 15 августа США заморозили активы афганского ЦБ на сумму почти $9,5 млрд и прекратили поставки наличных денег в страну, чтобы к ним не получили доступ талибы, пришедшие к власти в Афганистане в тот же день. Тогда же Международный валютный фонд и Всемирный банк прекратили всякую помощь Кабулу. При этом сами талибы гарантируютбезопасность вкладов афганцев в коммерческих банках страны.