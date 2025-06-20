Глава администрации президента Украины и второй по влиянию человек в стране Андрей Ермак вызывает раздражение у политиков обеих партий в Вашингтоне. Особенную неприязнь к политику испытывают в администрации Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на 10 источников.

Один из знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа назвал его «двухпартийным раздражителем». Американские официальные лица считают Ермака плохо информированным о политике США, грубым и чрезмерно требовательным, неспособным ориентироваться в вашингтонском истеблишменте.

Последний визит Ермака в Вашингтон в начале июня обернулся провалом. Он с трудом смог обеспечить встречи с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, прибыл без четкой повестки дня. «Мы не знаем, зачем он здесь», — прокомментировал один из источников.

Встреча с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент. Руководитель администрации Белого дома Сьюзи Уайлс заставила Ермака ждать, а затем отменила встречу. Офис вице-президента Джей Ди Вэнса вообще не ответил на запрос о встрече.

«Это было катастрофой с украинской точки зрения», — сказал один из источников, назвав Ермака «экзистенциальной угрозой» для Украины.

Ермак ответил на обвинения в крайней настойчивости в своем заявлении. «Если это означает, что меня считают «сложным» — пусть так. Я буду ждать еще много часов у любой двери, если это поможет моей стране и миссии моего президента. У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика — я приезжаю говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине».

Источники сообщают, что в частных разговорах Ермак обвинял чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, включая специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

«В данный момент существует серьезное недоверие к администрации Зеленского. Неспособность Киева понимать политическую динамику США оказывает едкое воздействие», — заявил Рон Вахид, председатель разведывательной фирмы Arcanum Global.

Администрация Байдена также была недовольна Ермаком, но была готова смотреть сквозь пальцы на его поведение в связи с военным временем. Бывшие госсекретарь Энтони Блинкен и посол в Киеве Бриджит Бринк неоднократно просили, чтобы Ермак не всегда физически присутствовал на встречах с украинским президентом. Зеленский категорически отверг эти просьбы.

«Все люди здесь, которые хотят прекратить помощь и бросить Украину, в восторге от присутствия Ермака», — отметил один из источников, предупредив, что поведение Ермака может лишь подтолкнуть республиканцев к прекращению поддержки Украины.