Настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о растлении 53 мальчиков за 12 лет, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В растлении также участвовал помощник священника, звонарь Сергей Моос. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Иеромонаха Спиридона задержали в ноябре 2019 года. Поводом для проверки стало обращение в Следственный комитет местной жительницы, у которой возникли подозрения насчет священника.

При обыске силовики изъяли у него «коллекцию изобличающих предметов». С послушниками, то есть детьми, Спиридон работал с 2007 года. За 12 лет на счету Спиридона и Мооса 53 доказанных случая совращения мальчиков. Непосредственно иеромонах повинен в 51 эпизоде, а звонарь – в 5. В двух эпизодах, которые зачли Спиридону и Моосу, они совращали мальчиков вместе.

Летом 2021 выяснилось, что почти каждый четвертый подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении малолетних в Польше оказался священником. C июля 2018 года до конца 2020 года в Польше были зарегистрированы 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях. В более чем трети случаев (35,6%) педофилом был родственник ребенка, в остальных ими оказывались посторонние люди. Среди них служители церкви составили около 30%.