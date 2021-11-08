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Российский священник получил 18 лет колонии за растление 53 мальчиков
Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о растлении 53 мальчиков за 12 лет. Его помощник, звонарь Сергей Моос получил 12 лет колонии строгого режима
Российский священник получил 18 лет колонии за растление 53 мальчиков
Российский священник получил 18 лет колонии за растление 53 мальчиков / Others
8 ноября 2021 г.

Настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о растлении 53 мальчиков за 12 лет, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В растлении также участвовал помощник священника, звонарь Сергей Моос. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Иеромонаха Спиридона задержали в ноябре 2019 года. Поводом для проверки стало обращение в Следственный комитет местной жительницы, у которой возникли подозрения насчет священника.

При обыске силовики изъяли у него «коллекцию изобличающих предметов». С послушниками, то есть детьми, Спиридон работал с 2007 года. За 12 лет на счету Спиридона и Мооса 53 доказанных случая совращения мальчиков. Непосредственно иеромонах повинен в 51 эпизоде, а звонарь – в 5. В двух эпизодах, которые зачли Спиридону и Моосу, они совращали мальчиков вместе.

Летом 2021 выяснилось, что почти каждый четвертый подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении малолетних в Польше оказался священником. C июля 2018 года до конца 2020 года в Польше были зарегистрированы 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях. В более чем трети случаев (35,6%) педофилом был родственник ребенка, в остальных ими оказывались посторонние люди. Среди них служители церкви составили около 30%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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