Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, которые будут заниматься общей историей. Нужно изучить оригиналы документов и открывать неизвестные страницы общей истории, опровергать стереотипы или искажения. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает «Укринформ».

Глава дипмиссии напомнил об обнаруженном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.

«Южное направление внешней политики и в целом взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины, но история этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому нам нужно много чего изучить. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении», — заявил дипломат.

По словам посла, история Украины в целом и история украинско-турецких отношений, в частности, долгий период преподавалась под влиянием советско-российских нарративов. Еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии будет оставаться языковой вопрос, напомнил Василий Боднар.

«Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействия в лингвистических вопросах», — указал он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил с рабочим визитом Украину 7-8 октября. Руководители дипломатических ведомств встретились во Львове, где обсудили ряд важных тем, в том числе подняли вопрос о производстве беспилотников Bayraktar на украинской территории. Переговоры были направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в 2022 году в Киеве.

Ранее TRT на русском писал, что Украина поставит двигатели АИ-450Т для турецких разведывательно-ударных БПЛА Akinci. Стороны заключили второй контракт — в рамках первого украинская сторона уже поставила компании Baykar 20 агрегатов.