Госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени Академика Ивченко», которое входит в состав госкомпании «Укроборонпром» заказало АО «Мотор Сич» авиационных двигателей на сумму $7,09 млн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

До конца 2022 года «Мотор Сич» поставит бюро «Прогресс» 30 комплектов деталей двигателя АИ-450С для укомплектации двигателя АИ-450Т по цене $236 тыс. за комплект.

Как сообщает издание «Наши деньги», такие двигатели используются на турецких разведывательно-ударных беспилотниках большой продолжительности полета Akinci.

Как отмечают СМИ, речь идет о втором контракте: для оснащения БПЛА Bayraktar Akinci ЗМКБ «Прогресс» по первому контракту поставило компании Baykar 20 двигателей АИ-450Т (четыре в 2018 году, шесть в 2019 году и десять в 2020 году) по цене $320 тыс. за комплект.

В сентябре турецкая компания Baykar заключила с АО «Мотор Сич» соглашение о сотрудничестве. Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью «Радио Свобода» указывал, что Украина и Турция ведут переговоры о создании в Украине производственных мощностей по производству таких беспилотников. Кроме того, новая система боевых беспилотных летательных аппаратов компании Baykar (Muharip İnsansız Uçak Sistemi, MİUS), которая должна совершить полет в 2023 году, получит авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от «Мотор Сич».

К настоящему времени построены три БЛА Bayraktar Akinci, первый из которых начал летные испытания в декабре 2019 года. 19 мая 2021 года БПЛА совершил первый полет и был передан ВВС Турции в конце августа. На церемонии передачи Akinci в войска присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: лидер страны смог поуправлять Akinci и оставил на первом серийном образце свою подпись. Сейчас на аэродроме Корлу ведутся летные испытания еще двух серийных образцов Akinci.

9 июля Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета, поднявшись на 11 954 метра. В воздухе он пробыл более 24 часов. Аппарат Bayraktar Akinci имеет размах крыла 20 метров, длину 12,3 метра, максмальный взлетный вес до 6000 кг, вес полезной нагрузки 1350 кг.