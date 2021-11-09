Для Азербайджана успех во Второй Карабахской войне, первая годовщина окончания которой отмечается в эти дни, означает не просто возвращение оккупированных Арменией в течение 30 лет территорий. Надо понимать, что 8 ноября — День Победы — также стал вторым неофициальным Днем независимости, не менее важным, а в чем-то, может быть, даже более важным, чем официальные День независимости (бывший День республики, отмечаемый 28 мая) и День восстановления независимости (18 октября).

Именно по итогам Второй Карабахской были реально, не на бумаге, а геополитически, закреплены независимость Баку, его геостратегическая самостоятельность и окончательный отрыв от московской постсоветской имперской пуповины. С 8 ноября 2020 года можно говорить о полноценной геополитической субъектности Азербайджана.

Баку решился на военную операцию без одобрения Москвы и Запада и добился в итоге успеха, который все вынуждены были признать.

Президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что Баку имеет полное право сам выбирать своих союзников (имея в виду военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции, члена НАТО, кстати говоря). И, что самое главное, весь прошедший год Кремль вел себя именно в рамках этого, действовал, исходя из сложившейся реальности, не пытаясь препятствовать Баку налаживать глубинные стратегические связи с братским народом.

Москва выстраивает с Баку сегодня достаточно сбалансированные отношения, каких, наверное, нет ни с одним другим постсоветским государством. Это, конечно, удивительная и по-своему уникальная ситуация.

Ничего подобного не делается в отношении ни одной другой страны бывшего СССР. Даже про государства Балтии нельзя сказать, что в Кремле и его политических окрестностях, в конце концов, смирились с их самоопределением — уходом на Запад, в ЕС и в НАТО.

Кто бы ни хотел наладить с Москвой разговор на равных или выбрать путь развития, не согласованный с нею, у него мало что получалось или же возникало столько проблем, что позже многим казалось, что лучше было бы ничего и не менять. А часто такие действия оканчивались совсем плачевно, как мы видели на примере некоторых постсоветских стран в 2008 и особенно в 2014-2015 гг.

Поэтому именно 8 ноября 2020, я подчеркиваю, стало настоящим Днем независимости Азербайджана, а не декларативное 18 октября 1991.

Сегодня гарантом этой реальной независимости выступает Турция, гарантом обретения нового геополитического и геостратегического статуса, действительного наполнения азербайджанской государственности. Более того, Баку по итогам карабахской победы превращается в центральную ключевую точку Южного Кавказа.

Подписание летом этого года Шушинской декларации и ряда других межгосударственных соглашений имеет важнейшее значение не только для отношений Турции и Азербайджана, но и в целом для региона постсоветского пространства, и даже шире — все это, конечно, будет иметь отзвук на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, во всем исламском и постсоциалистическом мире (страны бывшего соцлагеря) от Южной и Восточной Европы до Монголии и Китая.

Это — геополитическое завершение, оформление итогов Карабахской (как говорят в Азербайджане, Отечественной) войны 2020-го. Своего рода вишенка на торте той победы, которая была достигнута в ноябре прошлого года.

Да, понятно, между Турцией и Азербайджаном есть исторические, культурные, языковые, гуманитарные, этнические связи. Но сейчас важнейший момент — то, что Баку является ключевым звеном в той картине, в том геополитическом, геоэкономическом, геостратегическом пейзаже, который пытается писать Турция на пространстве от Балкан, Адриатики, Северного Кипра, Восточного Средиземноморья и Ливии до Китая, включая Центральную Азию с Казахстаном, от Пакистана и Ближнего Востока, Индийского океана, до Украины, Молдовы, России, включая Южный Кавказ с Армений в том числе.

Это новый интеграционный, прежде всего экономический, проект. Азербайджан играет тут значительную роль просто в силу своего расположения в самом его центре – между западом и востоком, югом и севером обозначенного макропространства.

Огромный регион должен быть наполнен экономическими, торговыми, деловыми связями, должны заработать логистические, транспортные цепочки, должен быть запущен активный культурный обмен, развиваться научное, технологическое, военное сотрудничество, реализовываться совместные военно-политические инициативы.

Я называю это юго-евразийством — современная турецкая разновидность евразийства. Речь не об имперских амбициях и каких-то там «измах», а о предельно практичных прикладных вещах — о равноправной взаимовыгодной интеграции по южному полюсу евразийского пространства с координационным (но не доминирующим) центром в Стамбуле, о совместном процветании и развитии.

Карабахская победа дала старт активизации движения в эту сторону. Она оказалась очень важна для самой Турции, ее перспектив как региональной супердержавы, которые сейчас плотно увязаны с Азербайджаном.

У турецкого юго-евразийства есть историческая, культурная, геополитическая подоплека, я о ней говорил ранее. Сегодня акцент делается на бизнес, технологии и достижение успеха и процветания. Но, как показала и карабахская ситуация, для безопасности и экономики, конечно, требуется также военное и военно-политическое сотрудничество всех сторон.

Москва продвигает аналогичный проект по-своему, в своем стиле, своими методами по северо-евразийскому пространству. Так что взаимного отторжения двух евразийств не возникает.

На самом деле все это пространство — естественные связи между Кавказом и Ближним Востоком, по всей юго-евразийской линии — было окончательно разорвано только Первой мировой войной. Так что Вторая Карабахская исправила в каком-то смысле и ее итоги. Происходит восстановление исторической справедливости, нормального и разумного положения вещей, естественного хода и формата развития региона.

Армения, о которой в силу понятных причин следует упомянуть особо, по логике является частью этого мира, этого проекта. Ее географическое положение на путях пересечения линий взаимовыгодного сотрудничества в итоге, я считаю, заставит ее окончательно вернуться в семью народов региона, избавившись от реваншизма и шовинизма. Страна и народ только выиграют, если политики найдут в себе силы преодолеть «болезни роста» постсоветской государственности и обретут понимание своего места и роли в юго-евразийском макропространстве.

Поэтому и Реджеп Тайип Эрдоган, и Ильхам Алиев регулярно взывают к здравому смыслу Еревана. Ведь стрельба себе в ногу — это не то, чем веками славится армянский народ.

В конце концов, проще говоря, все нормальные простые люди хотят спокойно жить и торговать, а не воевать и выживать. Так обеспечьте им эту возможность. Армения не может вечно существовать, противопоставляя себя практически всем соседям.

В ущерб себе Ереван своей агрессивной политикой вредит юго-евразийскому экономическому сотрудничеству по принципу «ни себе, ни людям». Но проект без нее принципиально возможен, хотя и будет в некоторой степени затруднен. Поэтому Армения подрывает прежде всего перспективы собственного развития и сама себя лишает реального шанса на сохранение своей государственности в истории.