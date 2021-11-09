В порт Усть-Луга в Ленинградской области прибыли 20 контейнеров с урановыми отходами из Франции, сообщили Znak.com в российском отделении Greenpeace.

Это уже третья партия отходов, которая ввозится в Россию по контракту французской компании Orano с государственным «Росатомом», напоминает издание. В Усть-Луге контейнеры с регенерированным ураном погрузят на железнодорожные платформы и отправят в Северск (Томск-7). «Росатом» утверждает, что уран переработают и извлекут из него топливо для атомных станций. «Но проблема в том, что даже если этот уран полностью переработают, больше половины составит обедненный уран, который будет непригоден для большинства действующих реакторов», – отмечают экологи. По их подсчетам, на полигонах Томской, Свердловской, Иркутской областей и Красноярского края уже накоплено около 1 млн тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны. Компания Orano (специализируется на производстве и переработке ядерного топлива с французских АЭС) заключила контракт с «Росатомом» на отправку в Россию более тысячи тонн отработанного урана. В Orano сообщили, что поставляемый регенерированный уран «Росатом» после дополнительной переработки планирует повторно использовать в своих ядерных реакторах. По информации Greenpeace, первые партии с ядерными отходами из Франции поступили в Санкт-Петербург в январе и феврале 2021 года.

В октябре активисты французского отделения Greenpeace устроили акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь перед зданием Orano. Активисты установили перед зданием Orano 15 металлических бочек с изображением символа радиационной опасности в знак протеста против вывоза радиоактивных отходов в российский Северск. Законодательство РФ запрещает ввозить на территорию страны ядерные отходы для хранения или захоронения из-за рубежа. Официально их ввоз был прекращен десять лет назад. При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.