Главное управление разведки Украины (ГУР) опровергло распространенную Службой внешней разведки России информацию о якобы прошедшей в одной из европейских стран закрытой встрече, на которой обсуждались сценарии возможной замены Владимира Зеленского на посту президента.

Согласно версии СВР, американские и британские представители якобы пригласили на встречу в Альпах главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В разведке РФ утверждают, что западные участники якобы выразили готовность поддержать кандидатуру Залужного и сохранить за Ермаком и Будановым их посты.

Киев категорически опроверг эту информацию.

«Российская разведка распространяет дезинформацию о возможном отстранении Владимира Зеленского от должности президента Украины», — говорится в заявлении ГУР.

Украинская сторона считает публикации СВР частью целенаправленной информационной кампании, якобы запущенной «по прямой указке Кремля». По мнению аналитиков ГУР, цель подобных вбросов — «посеять недоверие внутри украинского руководства и отвлечь внимание общества от войны».

В ГУР также заявили, что сообщения о переговорах в Альпах являются «фантазиями» и «информационно-психологической операцией».

Ранее о возможных планах Запада по смене украинского руководства писали и некоторые зарубежные СМИ. Например, японский журнал Shukan Gendai сообщал о якобы обсуждавшемся варианте смещения Зеленского к началу сентября. В Киеве эту информацию не комментировали.