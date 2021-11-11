В России остро стоит проблема вывоза из страны краснокнижных природных ресурсов, значительную часть которых переправляют в Китай. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступая на мероприятии «Открытый диалог», которое прошло в Совете Федерации, трансляция была организована на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте».

«Сейчас давайте четко скажем — «большой китайский брат» у нас просто пылесосит все, что только можно добыть», — высказалась чиновница.

По словам руководителя ведомства, ей приходится давать разрешения на «перемещение» кабарги (парнокопытное оленевидное животное, — прим. редакции), сосновых шишек и гриба чаги. При этом больше звонков поступает лишь по вопросу об ограничении доступа к водным объектам, сказала она.

Радионова назвала эту проблему сложной, так как в некоторых регионах России добыча краснокнижных растений является традиционным промыслом. При этом она подчеркнула, что «нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны».

«По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае, разговаривали с местным населением — для них часть этого образа жизни, это их жизнь. А для нас это биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики — это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе, это большое наше богатство», — отметила Радионова.

В июне Минприроды разрешило использовать редкие виды животных и растений, внесенные в Красную книгу, исключительно по решению властей. Для этого власти подготовили изменения в ст. 60 федерального закона «Об охране окружающей среды».

В министерстве указывали, что, если поправки примут, в законодательстве будет предусмотрена компенсация для восстановления редких растений. Так, погибшую флору хотели обязать заменять, а за изъятыми растениями предписать ухаживать при пересадке до полной приживаемости. Если растение предполагается пересадить за пределы участка, где оно произрастало, то компенсация удваивалась.

Согласно действующему законодательству, в России предусмотрена административная ответственность за уничтожение редких растений. Граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. руб., предельный штраф для должностных лиц составляет 20 тыс. руб., для юридических — до 1 млн руб. Если лицо уличат в нарушении, у него изымут растения и орудия их «добычи».

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