Заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов рассказал, что из-за недостатка мечетей в Москве возрастает риск увеличения числа подпольных религиозных организаций. Интервью с религиозным деятелем опубликовала «Мослента».

По мнению Аббясова, вопрос о создании мест, где люди смогли бы собираться на молитву, стоит очень остро, и без открытия новых мечетей в городе будут возникать подпольные молельные дома и комнаты. Он отметил, что подобные площадки уже существуют и не контролируются официальными религиозными деятелями и правоохранительными органами. «В этом случае мы не сможем узнать, кто читает там проповеди и к каким действиям призывает верующих», — подчеркнул зампред Совета муфтиев.

Кроме того, посещение мечетей полезно для духовного воспитания мусульман, подчеркнул Аббясов. По его словам, важна системная работа с верующими, которая возможна в том случае, если им есть куда ходить на молитву.

Ранее он отметил, что одной из главных сложностей для столичных мусульман является короткий период для намазов в светлое время суток зимой, из-за которого они не успевают доехать до мечетей. Из-за этого, по словам религиозного деятеля, многие вынуждены молиться в общественных местах.

При этом зампред Совета муфтиев особо указывал на то, что в Москве мечетей не хватает даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию. По его словам, мечети в столице строили в расчете на местное население, но «их все равно быстро стало не хватать».

Аббясов подчеркивал, что около 15 лет назад представители мусульманского сообщества обсуждали с предыдущим мэром Москвы Юрием Лужковым план строительства мечетей в округах города, чтобы разгрузить центр, и «мэрия уже предлагала адреса для стройки». Он также отметил, что много раз предлагал властям построить мечеть в районе Люблино, Марьино, «где «Садовод» и торговый центр «Москва», где много приезжих — и десятитысячная мечеть там будет заполнена». «Но мечети в Москве строить надо в любом случае, даже если мигрантов станет меньше», — заключил собеседник агентства.

На сегодняшний день в Москве есть четыре крупные мечети: Московская историческая мечеть, комплекс мечетей «Ярдям» и «Инам» в Отрадном, Мемориальная мечеть, Московская соборная мечеть, а также несколько молельных домов.