ВОЙНА В ГАЗЕ
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Немцы считают Израиль государством геноцида
Согласно новому исследованию института Алленсбаха, опубликованному в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, большинство граждан Германии резко негативно оценивают действия Израиля в секторе Газа
Немцы считают Израиль государством геноцида
Немцы считают Израиль государством геноцида / TRT Russian
24 июня 2025 г.

Опрос, проведенный с 1 по 12 июня 2025 года, зафиксировал радикальный сдвиг в общественных настроениях.

73 % опрошенных заявили, что видят «долю истины» в утверждении, что действия Израиля в Газе являются геноцидом. Лишь 9 % полностью отвергли такую характеристику.

57 % респондентов негативно относятся к Израилю. В 2022 году этот показатель составлял только 23 %, что указывает на значительное ухудшение имиджа страны в глазах немецкой общественности.

65 % считают израильскую военную кампанию неуместной, и лишь 13 % продолжают ее поддерживать.

Относительно темы исторической ответственности Германии перед Израилем: только 28 % считают, что такая ответственность сохраняется, в то время как 52 % не согласны с этим.

Кроме того, 37 % немцев называют Израиль угрозой для мира во всем мире — резкий рост по сравнению с 11 % в январе 2021 года.

Результаты опроса отражают возрастающее общественное недовольство политикой Израиля в Газе, а также усиливающуюся международную критику в его адрес. Исследование проводилось до израильской атаки на иранские ядерные и военные объекты.

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