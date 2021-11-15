Город Хэмтрэмк в американском штате Мичиган стал первым городом в США, в котором весь городской совет полностью состоит из мусульман, сообщает NBC News.

На выборах в горсовет Хэмтрэмка победили три кандидата — Халил Рефаи, Аманда Ячковски и Адам Альбармаки. Вскоре они присоединятся к трем нынешним членам совета — Наиму Чаудхари, Мухаммеду Хассану и Мухаммеду Альсомири. Все шестеро идентифицируют себя как мусульмане.

Мэр города, 42-летний Амер Галиб, тоже исповедует ислам. Мусульманский совет по связям с общественностью (национальная американская организация по защите мусульман и государственной политике) заявила, что это первый и единственный город, о котором известно, что весь его совет и мэр являются мусульманами.

Избранные члены совета начнут свою работу в январе.

«Важно помнить, что, хотя все мы являемся практикующими мусульманами, мы избираемся в соответствии с процедурами, установленными США, Мичиганом, округом Уэйн и Хэмтрэмк», — сказала Аманда Ячковски, принявшая ислам американка польского происхождения.