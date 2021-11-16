Израильская оборонная компания uVision показала уничтожителя российского танка Т-90С. В рекламных материалах, раскрывающих особенности барражирующего боеприпаса HERO, российский танк изобразили мишенью для беспилотника, сообщает Defence Blog.

На иллюстрации к бронемашине подлетает беспилотник-камикадзе HERO. Defence Blog отмечает, что боевая часть барражирующего боеприпаса позволяет поражать бронетехнику и укрепленные позиции.

В линейку боеприпасов HERO входит несколько моделей, которые отличаются дальностью полета и массой боевой части. Самая компактная модель беспилотника uVision может нести боевую часть массой 500 граммов и развивать скорость до 185 километров в час, указывает издание.

Ранее TRT на русском писал, что на проходивших в Израиле учениях Blue Flag 21 истребители пятого поколения F-35 Lightning II отрабатывали взаимодействие с самолетами четвертого поколения для действий в условиях потенциальной войны с Китаем или Россией. В ходе маневров, в частности, решались задачи подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям.

Также на учениях Blue Flag-2021 в пустыне Негев пилоты ВВС Израиля отрабатывали действия по преодолению находящихся на вооружении сирийской армии российских систем ПВО. Зенитные ракетные комплексы С-75, С-125, «Куб», «Оса» и «Панцирь-С1» были смоделированы с использованием нового симулятора радиоэлектронной борьбы Scorpius-T. «Красные силы», которые играли роль противника, включали батарею ПВО Patriot, а также истребители F-16 из 115-й эскадрильи ВВС «Красный дракон» и истребители F-35I Adir.

Израильские военные в прошлом неоднократно (как минимум в 2015 и 2018 годах) тестировали боевые возможности российской ЗРС С-300 в ходе учений на греческом острове Крит. Самолеты ВВС Израиля проверяли, как действуют системы захвата и как их можно обмануть. Один из источников Reuters рассказывал, что Греция согласилась показать Израилю С-300 в действии по просьбе США. Источники указывали, что испытания проводились и раньше – в ходе совместных учений в 2010 и 2012 годах.