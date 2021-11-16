Более 3 тысяч переписчиков заболели COVID-19 в ходе проведения Всероссийской переписи населения, в которой было задействовано 314 тысяч переписчиков, сообщил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения основного этапа переписи (проходил с 15 октября по 14 ноября).

«У нас заболело около 5 тыс. переписчиков за все время. Из них COVID подтвержден более чем у 3 тыс. Вот эти люди должны будут получить страховки», — приводит слова Павла Малкова «Интерфакс». Всего было задействовано 314 тыс. переписчиков.

Кроме того, по его словам, должны будут получить страховки и те переписчики, «кто попал в какие-то инциденты». «У нас всего около 140 происшествий зафиксировано. Где-то это укусы собак, где-то агрессивные действия, в том числе пять фактов хищения имущества, восемь падений с травмами. Эти люди также получат страховки», — сказал Малков.

Однако в первый день переписи заместитель Малкова Павел Смелов говорил, что 80% переписчиков «уже естественным образом защищены от вируса»: они либо сделали прививку от COVID-19, либо переболели. Кроме того, переписчики должны были пользоваться специальной инструкцией — измерять температуру перед выходом на работу, записывать «показания о самочувствии» в дневник и носить защитные маски и перчатки во время переписи.

Глава Росстата также дал пояснения по поводу появившихся 12 ноября новостей о том, что в переписи, которая на тот момент не была завершена, приняли участие 99% населения.

«Часто звучит вопрос про 99% переписанных. Это не численность. Это процент исполнения плана. Цифра получена путем сложения четырех источников — переписчики, госуслуги, спецконтингент, административные данные других органов власти», — приводит слова Малкова «Коммерсант».

Всероссийская перепись должна была проводиться в 2020 году, однако ее отложили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году перепись впервые в истории России проводилась как в традиционном, так и в онлайн-формате. Первоначально предполагалось, что онлайн-перепись будет идти до 8 ноября, но затем ее продлили до 14 ноября. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года.

Ранее TRT на русском писал, что эксперты сомневаются в качестве и правдивости переписи, на которые власти потратят 23 миллиарда рублей. А россияне переживают, что их данные станут достоянием мошенников, которые и без того знают об их счетах в банках. Кроме того, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вид мошенничества, поводом для которого послужила Всероссийская перепись.