С 15 октября по 14 ноября в России проходит очередная перепись населения. Масштабный соцопрос должен был состояться в 2020-м, но его передвинули сначала из-за пандемии, а потом из-за выборов в Госдуму, очевидно, чтобы не «драконить» народ накануне. В собираемой статистике учитываются не только те граждане, которые проживают в России постоянно, но также и временно находящиеся в стране иностранцы.

Переписчики собирают информацию о жителях России, об их уровне образования, жилищных условиях, структуре семьи и о национальности. Власти обещают, что данная информация дальше «Росстата» не пойдет и перепись для населения безопасна. Но она проходит в том числе через портал «Госуслуги», где пользователь уже на входе идентифицирует себя, возмущаются россияне и сами поднимают острый национальный вопрос, на который закрывает глаза государство.

Утечки были

Еще до переписи исследование портала SuperJob, в котором приняли участие 2,5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны, показало, что каждый пятый экономически активный россиянин не откроет переписчику дверь. Очевидно, власти это просчитали тоже, к тому же коронавирус как удобный повод, поэтому впервые Федеральная служба государственной статистики предложила добровольное онлайн-анкетирование на «Госуслугах».

Но, во-первых, на данном сайте хранятся все личные данные россиян, хотя перепись не предполагает даже демонстрации паспорта переписчику. А во-вторых, в памяти населения слишком свежо скандальное использование онлайн-голосования прошлым летом на референдуме по поправкам в Конституцию, в этом сентябре – на выборах в Госдуму. Тем более «утечки переписи у нас уже были» – даже без нынешних развитых информационных технологий, констатирует опыт прошлых переписей социолог и политолог, ведущий научный сотрудник фонда «Индем» Владимир Римский. В результате некоторые бизнесмены и владельцы недвижимости получали проблемы.

«Как это происходит? – уточняет эксперт. – Мошенники получают полную информацию о вашей недвижимости, доходах. Им становится примерно понятно, какие деньги лежат у вас на счетах. Они отбирают тех, кто им интересен. И у них есть полная информация, куда обращаться, чтобы этого человека обмануть или «нагнуть» на деньги».

Властей не волнует качество переписи

Но пока журналисты заявляют: «Тайна переписи – Кремлю под хвост. Власть растоптала последний шанс на откровенность граждан», – независимый демограф Алексей Ракша уверен: «Делать акцент на Госуслуги – единственный разумный выход, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Нужно признать: ковид сильно помешал переписи».

Бывший сотрудник «Росстата», который повторял «не верь глазам своим» и рассказывал, что реально скрывается за радужными цифрами, поднимает другие вопросы, актуальные на сегодня: «Чем обосновано проведение переписи в такое время? Почему бы не отложить ее до весны и более благополучной эпидемиологической ситуации? Что помешало провести перепись этой весной – ситуация была практически идеальной, если таковая вообще в ковидную эпоху может быть». Ответ, по его мнению, на все эти вопросы один и он на поверхности: «К сожалению, перед выборами, видимо, решили не беспокоить людей. Для власти явно выборы важнее, чем перепись, а качество переписи их не слишком волнует».

При этом сами власти утверждают, что на основе результатов переписи формируется социальная политика государства: собранные сведения помогают строить «стратегические планы развития регионов и государства в целом». «Например, полученные данные позволяют делать расчеты, сколько людей в тот или иной год выйдет на пенсию, сколько мест нужно будет выделять в школах или детских садах, – говорит ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян. – Сейчас мы пользуемся данными переписи 2010 года, на которые все это время наслаивались данные о регистрации рождений, смертей, а также внутренней и внешней миграции. После переписи эти сведения обновятся и будут использоваться до следующей».

Выгодные регионам махинации

Но верны ли будут новые данные? «Конечно, есть страхи, что результаты электронной переписи будут рисовать, – признает демограф Ракша. – Но об этом можно будет говорить по итогу. Данные переписи ведь можно проверить. Например, в России с 1980-х довольно хорошая статистика по рождаемости, статистика пропорции миграции. По этому всегда будет видно, адекватны данные переписи или нет».

Но дело в том, что массовая фальсификация может быть выгодна. Неспроста результаты переписи-2010 сильно отличаются от тех, что собрал фонд «Индем». «В некоторых регионах они сильно отличаются, – утверждает его ведущий сотрудник Владимир Римский. – В Дагестане, например, совершенно точно известно, что много лишних переписных листов было создано и заполнено. В некоторых районах Москвы, как ни странно, такая же ситуация произошла».

Данные могут подделываться для того, чтобы потом получить больше бюджета на разные социальные программы, объясняет Римский. «У нас мало жителей в каком-то селе, а мы сделаем их в четыре раза больше, допустим. Иногда это делается из-за какого-то престижа, – комментирует эксперт. – Были случаи увеличения числа жителей определенной национальности. Людям прямо говорили, что они не имеют права указывать свою национальность, а должны указать титульную национальность. Такое происходило в наших национальных республиках. У нас в итоге перекорежилась структура этническая».

Вообще в эту перепись как никогда остро встал нацвопрос и, соответственно, проблемы нацполитики. Так, журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин сообщил, что в список предложенных языков при заполнении электронного переписного листа на «Госуслугах» нет украинского, зато есть башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский и даже корейский.

Это удивительный факт хотя бы потому, что Россия проводит перепись населения в том числе в аннексированном Крыму. Кстати, в связи с этой переписью Киев выразил протест и назвал ее попыткой легитимизировать аннексию временно оккупированного Крыма. «Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом против нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – заявили в МИД Украины. Действия России осудил и Евросоюз. Как говорится в заявлении ЕС, Евросоюз продолжит политику непризнания действий России на полуострове Крым.

Сколько осталось орков и появилось половцев?

Отчасти по этой причине активисты призывают указывать при опросе любую национальность, кроме русской – даже если она соответствует действительности. А Российский еврейский конгресс, запустивший флешмоб #яЕврей, предлагает «указывать свою национальность в соответствии с собственными убеждениями».

Даже известный в стране журналист Алексей Пивоваров у себя в Instagram как бы в шутку написал: «Пока идет всероссийская перепись населения, у вас есть уникальный шанс самоопределиться, как вам хочется (ведь сейчас с этим совсем не просто). Можно стать печенегом, половцом или эльфом, и за это вам ничего не будет». По данным переписи 2010-го, к оркам, гоблинам, хоббитам, джедаям, самураям и эльфам себя причислили 1024 россиянина. «Интересно, много ли их осталось к 2021 году?» – спросил Пивоваров подписчиков, которых у него 765 тысяч.

Другой острый момент «учета населения» – вера. Россияне в этот раз особенно отметили, что в опросных листах отсутствуют вопросы, касающиеся вероисповедания. Хотя экономист Антон Любич напомнил: «Перепись 1937 года была последней, где спрашивали о вероисповедании». Получается, для государства важна национальная принадлежность его граждан, а конфессиональная – нет. И это при том, что новости регулярно сообщают о межконфессиональных проблемах в стране, а тема давно признана «чувствительной».

Отсутствие данной графы эксперты «Свободной прессы» оценили негативно. «Перепись без вероисповедания – недоперепись. Государство не хочет знать картину в столь важной и чувствительной области?» – таким вопросом задался политолог Вадим Трухачев. «Просто могут вскрыться неприятные данные…», – предположил историк Сергей Балмасов.

Мошенники не дремлют

Во время переписи-2010 мошенники обманывали пенсионеров, представляясь соцработниками-переписчиками, и вымогали у них деньги. В МВД предупредили, что и в этот раз под видом волонтеров могут действовать злоумышленники.

Кроме того, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вид мошенничества, поводом для которого послужила Всероссийская перепись. «Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», – рассказал РБК аналитик этого сервиса Виталий Воробьев.

Но массового интереса к теме переписи мошенники все же не проявляют, уверяет руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко. Хотя и не исключает того, что «мошенники могут воспользоваться относительно невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей и тем фактом, что принять участие в переписи можно онлайн».

Граждане не доверяют государству

Учитывая все вышеперечисленные факторы, россияне массово отказываются от участия в переписи. Предварительной причиной отказа от участия в переписи можно считать недоверие государству, о котором говорят сами жители. Ольга Соловей из Санкт-Петербурга считает: «Все коррумпировано, и вокруг одно вранье». А Юрий Фокин из Петрозаводска недоумевает, почему «запретов по коронавирусу море, а переписчикам можно» ходить из одной квартиры в другую. При этом сам Фокин не привит, коронавирусом тоже не болел.

«Если большое количество людей откажется от участия, то информация будет искажена, – говорит специалист отдела построения выборки «Левада-Центра» Екатерина Козеренко и как будто угрожает: – И потом мы же с вами будем страдать от того, что правительство принимает решения, не понимая реальной картины мира. Расхлебывать это придется тому же населению, и это обязательно негативно скажется на каждом конкретном человеке».

Но кто в этом виноват? Независимый демограф Алексей Ракша считает, что раньше даже осведомленность людей про перепись была значительно выше, чем сейчас. «Сейчас, как мне кажется, она фактически проходит в режиме какой-то спецоперации. Про это мало кто что-то знает, про это не говорят, это почему-то очень мало обсуждается», – отмечает он. И признает: «Чем хуже пройдет перепись, тем больше потом ошибок будет сделано в управлении страной, и от этого пострадает огромное количество людей». Поэтому всех неравнодушных Ракша призывает все же переписаться на «Госуслугах». Но если регионы последуют примеру Севастополя, который «взял и нарисовал 50 тысяч человек населения просто так», результаты переписи, по его мнению, нужно будет выкинуть на помойку.