О том, что широко разрекламированная израильская разведка МОССАД столкнулась с серией отставок внутри начальствующего состава, первыми сообщили ивритоязычные издания. Согласно этим данным, в течение последних месяцев свое заявление об уходе подали трое человек, чьи должности эквивалентны званию генерал-майора. Еще один обдумывает увольнение. Как уточняется, в числе тех, кто успел покинуть агентство, – глава отдела технологий, координатор спецопераций, а также руководитель департамента, занимающегося антитеррором.

Причиной источники ивритоязычных СМИ называют структурные реформы главы МОССАД Давида «Дади» Барнеа, который официально вступил в должность только в июне этого года. Чиновник, сменивший на этом посту Йоси Коэна, тотального и безусловного лоялиста экс-премьера Биньямина Нетаньяху, за последние месяцы успел расформировать некоторые отделы, чья деятельность казалась ему не соответствующей духу времени, и объявить о создании новых, которые призваны показать приоритет высоких технологий над остальной методологией.

Примечательно, что серия отставок затронула в том числе тех людей, которые, по ряду предположений, рассматривались сионистским правительством в качестве потенциальных претендентов на пост директора МОССАД, когда «срок годности» Барнеа официально истечет. Насколько это повлияет на процесс преемственности, судить сложно с учетом закрытости разведывательного агентства, однако ситуация проливает свет на масштабы тех противоречий, которые возникли между директором и кадровым ядром.

Революционные подходы

Главное, что обращает на себя внимание, – факт обнародования информации об отставках. Одной из первых инициатив Барнеа было указание запретить «утечки» в СМИ. По словам инсайдеров, директор предупредил отставных и действующих сотрудников разведывательного агентства о необходимости согласовывать с руководством все контакты с прессой. Это означало запрет говорить о текущих или прошлых операциях МОССАД. Как считается, таким образом Барнеа хотел покончить с эпохой Коэна, когда считалось нормальным работать на публику.

У израильской внешней разведки нет официального представителя. Для того, чтобы отвечать на запросы СМИ и при необходимости предоставлять минимальный объем публикуемой информации, МОССАД, как правило, пользуется услугами канцелярии премьер-министра, в подчинении которой и находится. Коэн во время своего пребывания на посту часто разговаривал с журналистами, и в последние годы – с его благословения – в израильской и зарубежной прессе были опубликованы подробности многих операций. Но Барнеа категорически против такого подхода.

Другим нововведением «Дади» считают внедрение высоких технологий. По признанию израильских обозревателей, освещающих деятельность сионистского разведсообщества, устранение «отца» иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде в 2020 году, которое было реализовано при помощи роботизированного пулемета, – это затея Барнеа и его окружения. Не исключено, что «автоматизированный» подход новый директор хотел внедрить и в другие сферы деятельности агентства, что вызвало предсказуемое сопротивление ветеранов службы.

Скандал на скандале

Говорить о том, что МОССАД впервые сталкивается с симптомами внутреннего разложения, было бы несправедливо. Тот же Йоси Коэн в последние годы стал мишенью ряда донесений, которые были направлены генеральному прокурору Израиля. Один из истцов указывал на денежный подарок, который экс-глава разведки получил на свадьбу своей дочери от бизнесмена Джеймса Пакера в июне 2016 года. Речь шла о $20 тыс. наличными, что нарушает законы. Несмотря на то, что Коэн назвал подарок ошибкой и обещал вернуть деньги, осадок остался.

Другой эпизод, о котором рассказали прокурору неравнодушные люди, – дело о причастности Коэна к спору между двумя израильскими импортерами автомобилей. Экс-главу МОССАД обвинили том, что он помог тяжбе. Еще одна жалоба касалась того, что Коэн поделился конфиденциальной информацией со стюардессой, с которой сблизился еще во время пребывания в должности. Последний повод для донесения дало телеинтервью разведчика, в котором он, помимо всего прочего, рассказывает секретные детали операции по похищению ядерного архива Ирана.

Нынешние же события внутри МОССАД, по словам источников арабских изданий, могут привести к тому, что стратегически важные операции разведывательного агентства за рубежом будут подорваны. По их словам, то, что представители высшего звена начальствующего состава вынуждены уволиться со службы в знак протеста, уже подрывает доверие к деятельности Барнеа. Это если не говорить о том, что инициированные им реформы обещают оставить без работы множество сотрудников, имеющих большой опыт работы.

Не исключено, что теперь давние мишени израильской разведки могут вздохнуть с облегчением, наблюдая за тем, как аппарат безопасности их противника постепенно пожирает самого себя.