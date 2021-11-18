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Россия пригласила китайцев освоить месторождения Сибири
Россия пригласила Китай совместно разрабатывать угольные месторождения на территории РФ. Взаимодействие стран в этой сфере, отражающееся в продолжающемся росте поставок угля на китайский рынок, расширяется
Россия пригласила китайцев освоить месторождения Сибири
Россия пригласила китайцев освоить месторождения Сибири / Others
18 ноября 2021 г.

Россия пригласила Китай совместно разрабатывать угольные месторождения на территории РФ, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Участники встречи подчеркнули, что взаимодействие стран в угольной сфере, отражающееся в продолжающемся росте поставок угля на китайский рынок, расширяется. За 2020 год, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, поставки угля увеличились до 39,5 млн тонн — на 20,6%.

«Мы выступаем за дальнейшее увеличение поставок угля, в связи с чем будут проработаны новые долгосрочные контракты, а также совместное освоение угольных месторождений на территории России, в частности Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье», — сказал Новак.

«Благодаря совместным усилиям сотрудничество в энергетике вышло на беспрецедентно высокий уровень. Наши страны уверенно преодолевают негативные последствия эпидемии и успешно решают задачу возвращения сотрудничества на траекторию роста. В прошлом году двусторонний товарооборот составил $104 млрд», — отметил вице-премьер.

Новак также добавил, что Россия планирует заключить новые долгосрочные контракты на поставку угля в Китай.

Влияние Китая на азиатской части России усиливается с каждым годом. На ситуацию вынуждены были обратить внимание даже российские чиновники. На прошлой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что «большой китайский брат» просто «пылесосит все», что только можно добыть на территории России. В частности, в КНР из РФ массово переправляют краснокнижные природные ресурсы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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