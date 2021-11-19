Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил работу, сообщается на его сайте.

«Решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — заявили в организации.

В КСОРС отметили, что по сути это вроде как неформальный, неполитический совещательный орган, который «никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты». Однако некоторые члены совета и другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иноагентах, сообщили в организации.

По данным КСОРС, на допросах сотрудники ФБР спрашивали о связях соотечественников с российскими организациями и госструктурами. «Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИДа, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, фонда «Росконгресс», Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», — говорится в сообщении.

Эта ситуация создает «неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине», заявили в КСОРС. Действия американских спецслужб в организации сочли «беспрецедентным давлением на русскую общину» и до получения разъяснения от властей США отказались проводить какие-либо мероприятия.

В посольстве России в США, комментируя приостановку работы КСОРС, заявили, что «возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов».

По информации дипмиссии, сотрудники ФБР «порой в грубой форме проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи». Эти акции посольство рассматривает как недружественные по отношению к России.

«Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер», — заявили в посольстве, потребовав прекратить «преследование представителей российской диаспоры».

На сайте организации сообщается, что миссия КСОРС заключается в правозащитной деятельности, а также в сохранении и популяризации русского языка и культуры.

Впрочем, КСОРС в США критикуют в основном не за сохранение идентичности, а за отстаивание интересов Кремля, не имеющих ничего общего с интересами живущих в США выходцев из России. По данным доклада Института современной России, мероприятия подобных «организаций соотечественников» финансируются в основном российским правительством — через такие структуры, как Россотрудничество и «Русский мир».

Ранее TRT на русском подробно писал о том, что финансируемый российским правительством диаспоральный КСОРС подозревают в поддержке сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий. Его руководство отрицает допросы и обыски, но при этом покидает Америку. Претензии аналитиков и ФБР вызывают и мероприятия, которые организации бывших россиян проводят в память о Второй мировой войне, как «восхваляющие военные аспекты советской истории». Так, в 2017 много шума в диаспоре наделало видео одного лагеря, где одетые с советскую военную форму мужчины салютовали офицерам в фуражках а-ля НКВД — вроде как в рамках акции «Бессмертный полк».