Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова применить вооруженные силы в случае нападения США и их союзников на Россию. Его заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким подчеркнул, что рассматривает защиту России как священный долг Пхеньяна. Он добавил, что отдаст приказ без колебаний, если «прислужники США и Запада с их дешевым, бракованным оружием» попытаются атаковать «братскую Российскую Федерацию».

«Это будет сделано в соответствии с духом и статьями корейско-российского договора. Я считаю это нашим священным долгом как брата и боевого соратника», — заявил Ким Чен Ын.

Он также оправдал участие КНДР в войне на стороне Москвы, назвав это реализацией суверенного права на защиту союзника. По его словам, «лучшие сыновья корейского народа» плечом к плечу с российскими военными сражались «в одном окопе» и ценой крови «разбили общего противника».

Глава КНДР заявил, что правительство страны «зорко следит за безумным поведением Киева».

Военно-политические связи между Пхеньяном и Москвой усилились после визита президента России Владимира Путина в Северную Корею в июне 2024 года. Тогда был подписан договор о стратегическом партнерстве, который был ратифицирован осенью. Документ предусматривает, что в случае нападения на одну из сторон другая обязуется оказать всестороннюю помощь — включая военную — всеми доступными средствами.

Южнокорейская разведка сообщала, что КНДР направила около 15 тыс. военнослужащих на территорию России для участия в боях против украинской армии. По данным Сеула, по меньшей мере 4000 солдат Северной Кореи были убиты или ранены, в том числе из-за недостаточной подготовки.

Москва и Пхеньян долго не подтверждали участие северокорейских войск. Однако в апреле власти КНДР официально признали факт присутствия своих сил на стороне России.

Также, по информации западных служб, Северная Корея обеспечивает до половины артиллерийских боеприпасов, необходимых российской армии. В отдельных частях, по оценке Reuters, зависимость достигает 100 процентов.