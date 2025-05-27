«Больше не существует ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляется в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Страна теперь может защищаться, в том числе нанося удары по военным объектам в России.

В Киеве добивались этого решения практически с самого начала боевых действий. Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский призывал союзников по НАТО снять ограничения на использование поставляемого ими дальнобойного оружия для поражения целей на российской территории.

«Если мы хотим победить, если мы хотим преодолеть врага, спасти нашу страну и защитить ее, мы должны снять все ограничения», — подчеркивал лидер страны, отмечая, что это станет переломным моментом в войне.

На решение западных стран обратили внимание и в России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это «идет вразрез с попытками урегулирования».

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк рассказал TRT на русском, как решение западных стран может изменить ход войны.

— Почему западные страны изменили свое отношение к этому вопросу?

— Это решение свидетельствует: Рубикон в этой войне пройден. Мы помним, что Запад долгое время придерживался собственных «красных линий» и не позволял Украине использовать переданное вооружение для ударов по территории России.

Частичное разрешение было получено только в прошлом году. После того как стало понятно, что Камала Харрис проигрывает в президентской гонке, Джо Байден в конце своего президентского срока разрешил Киеву использовать ракеты американского производства, но исключительно по объектам в Курской области, где были замечены северокорейские солдаты.

Отношение западных стран изменилось во многом благодаря приходу к власти в Германии Фридриха Мерца, который занимает более жесткую позицию в этом вопросе.

В это же время возрастает давление на Трампа внутри Америки: политик не может постоянно подыгрывать Москве и надеяться, что таким образом удастся закончить российско-украинскую войну.

— В чем ценность этого решения?

— В первую очередь это перенесение войны вглубь российской территорий. Раньше речь шла только о беспилотниках украинского производства, которые могли наносить удары на расстоянии до 1500 км. А также западном оружии — до 300 км.

Теперь же это могут быть военные цели почти в любой части России. Тем более что Германия готова передать Украине 100-150 крылатых ракет Taurus. Это решение может быть принято совместно с США, Великобританией и Францией.

Есть здесь и психологическое значение. Россияне, поддерживающие войну, столкнутся с военной действительностью: аэропорты все чаще будут закрывать, а военные объекты разрушаться, в том числе и немецким вооружением. Учитывая, что Кремль начинал эту войну под лозунгами демилитаризации Украины, то, очевидно, ситуация обернулась противоположным образом.

И это достаточно мощный сигнал миру — Россия не достигла в Украине абсолютно никаких целей. А ВСУ с каждым днем становятся только сильнее.

— По каким именно целям может быть нанесен удар? Может ли это быть Крымский мост?

— Что касается целей, то речь может идти исключительно о военных объектах: заводы по производству оружия, военные части, склады с вооружением и снарядами, командные пункты управления и аэродромы. Украина придерживается международного права и не станет бомбить гражданскую инфраструктуру.

Что касается мостов — например, Крымского, — то Украина, безусловно, может его уничтожить — это стратегический объект, который используется россиянами, в том числе и для военных целей. Но этот вопрос стоит рассматривать с точки зрения целесообразности.

Дело в том, что Крымский мост защищают как минимум две большие бригады ПВО России. Там сосредоточено огромное количество пусковых установок, радаров, зенитно-ракетных комплексов и персонала. Представим, что ВСУ разрушили мост ракетами Taurus, сразу возникает вопрос: куда денутся эти две бригады ПВО? Они могут быть переброшены на защиту военных заводов, по которым Украина больше не сможет наносить удары.

Польза от разрушения Крымского моста также не будет долговременной: Россия может воспользоваться сухопутными коридорами. Например, доставлять военные грузы по новой железной дороге на юге Запорожской области. Также есть дорога, проложенная вдоль Азовского моря.

Таким образом, если российские ПВО будут передислоцированы в новые места, то Украина сможет менее эффективно уничтожать российскую оборонную и военную инфраструктуру в глубине страны. То есть Киев сам себе сделает хуже.

Но это лишь логичное представление ситуации. Решение принимают в Генеральном штабе в ходе консультации с советниками НАТО, США, Великобритании и других стран. Их решения могут отличаться от мнений союзников, поскольку только они обладают полным видением ситуации.

— Как может измениться ситуация на поле боя?

— Напомню о другом переломном моменте: в начале июня 2022 года Украина получила первые четыре установки HIMARS. Россияне сначала не восприняли это событие всерьез, поскольку они успешно наступали по всей линии фронта. Однако именно с этого времени началось серьезное освобождение территории Украины. ВСУ остановили российское наступление и вернули Херсон и Харьков.

Сейчас, помимо HIMARS, Украине также были переданы F-16. Это очень серьезный боевой потенциал, который позволит Киеву увеличить обороноспособность и наступательные возможности армии.

А также — ракеты: Taurus, Storm Shadow, SCALP. Они имеют разную траекторию полета, что позволит уничтожать военные цели в глубине российской территории, вдоль линии фронта и глубоко в тылу.

Это меняет характер войны и подрывает способность России к дальнейшим успешным наступательным действиям.

— Как это отразится на переговорном процессе?

— Позиции Украины, конечно, будут усилены. Тем более что россияне и так продвигаются чрезвычайно медленно, а любые территориальные приобретения обходятся им ценой неимоверных усилий и жизней.

Однако я бы не надеялся увидеть каких-либо прорывных историй от предстоящих переговоров. Максимум, что можно ожидать, — обмен пленными.