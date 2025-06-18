ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Хаменеи: никаких переговоров с Израилем
Верховный лидер Ирана заявил, что удары в ответ на атаки Израиля продолжатся, а компромиссов — не будет
Хаменеи: никаких переговоров с Израилем
/ Reuters
18 июня 2025 г.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в среду, что Тегеран не будет вести переговоры с Израилем и ответит на его действия «жестко и без пощады».

«Мы обязаны дать сильный ответ террористическому сионистскому режиму. Мы не проявим милосердия к сионистам», — гласит его пост на X.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп предупредил, что США знают точное местонахождение Хаменеи, хотя «пока не собираются устранять» его. Трамп заявил тогда же, что «терпение Вашингтона на исходе».

С начала израильских ударов по территории Ирана в пятницу 14 июня в результате взаимных атак, по официальным данным, погибли не менее 24 человек в Израиле и 224 в Иране. Количество раненых с обеих сторон превышает полторы тысячи.

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