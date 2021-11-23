В России не хватает должного уровня понимания вопроса национализма, нужно приучать людей, что это многонациональная страна, заявил в интервью «РБК Спорт» чемпион по версии WBO Inter-Continental по боксу, чемпион мира среди молодежи по версии WBO в первом среднем весе Магомед Курбанов.

«Все зависит от семьи и воспитания. В боксе все дружат. Большую роль здесь играет тренер. Любые зачатки нетерпимости друг к другу нужно пресекать в самом начале. Может, и есть случаи, но это исключение, а не правило. У нас нет национализма такого. Но все равно, думаю, в России еще не хватает должного уровня понимания этого вопроса, нужно приучать людей. У нас многонациональная страна», — сказал Курбанов.

Также дагестанский боксер отметил, что нужно вводить уроки против расизма еще в школах, где детям будут объяснять, что никогда не следует различать людей по национальности. «После уроков можно сделать лекцию детям, что никогда не следует различать других по национальности, не нужно оскорблять или обижать друг друга. Формат может быть любой», — заключил собеседник «РБК Спорт».

Курбанов провел на ринге 22 боя и выиграл их все. Следующий бой боксер проведет в Екатеринбурге за пояс чемпиона по версии WBO International в первом среднем весе против бразильца Патрика Тейшейры.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал тех, кто выступает против законопроекта, запрещающего упоминать в СМИ национальность преступников. Этот проект закона на рассмотрение ГД внес председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Я думаю, с чего это всякие политики, журналисты, политологи и прочие как один в унисон друг другу начали выступать в СМИ и выражать несогласие с проектом закона чеченского парламента о запрете указания национальности? <…> Но теперь очевидно, что кураторы-то у всех одни и те же. <… > Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно.<…> Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров», — написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, всем, кто выступает за «пресловутую свободу слова» и против законопроекта Даудова, нужно «с завтрашнего дня называть всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут — всех без исключения!» «Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон», — возмутился Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что у противников законопроекта «нет собственного мнения, нет ни грамма дальновидности, патриотизма, переживания за каждого, кто живет в России и честно трудится».

Ранее TRT на русском подробно писало популярном в России мифе «иммигранты совершают больше преступлений, чем местное население»: в действительности статистика ничего подобного не показывала тогда, не показывает и сейчас.