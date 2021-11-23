За первые десять месяцев 2021 года россияне скупили в Турции более 3,6 тысячи объектов недвижимости, потратив в общей сложности на жилье несколько десятков миллиардов рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование портала Turk.Estate.

За январь-октябрь текущего года россияне накупили жилья в Турции на сумму около 40,6 млрд рублей (более $542 млн). В одном только октябре траты россиян на недвижимость в Турции достигли отметки почти в 6 млрд рублей (более $80 млн).

По данным ассоциации по продвижению турецкой недвижимости за рубежом, за первые полгода средний бюджет иностранных сделок в Турции достиг 11,1 миллиона рублей ($148 тысяч).

Россия входит в топ-3 стран, жители которых чаще всего приобретают объекты в Турции. По этому показателю она опережает Китай, Германию, Афганистан и Казахстан. В октябре россияне купили 543 объекта — это на 35,7% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Как ранее писал TRT на русском, россияне в ковидный 2020 год купили в Турции жилье на 9 млрд рублей, что на 23% выше, чем в 2019 году. Большая часть запросов от потенциальных покупателей пришлась на третий квартал прошлого года, то есть на конец летнего сезона.

Основная доля спроса – жилье в Стамбуле, Аланье и Анталье, а также в престижных курортных зонах Фетхие и Бодрум. Турецкие власти рассчитывают, что к 2023 году объем продаж недвижимости иностранцам достигнет $15 млрд в год, а к 2025 — превысит $20 млрд. Эксперты объясняют рост спроса на недвижимость в Турции тем, что жилье в туристической стране в среднем обходится россиянам дешевле, чем на родине.