Аннексия Крыма в 2014 году вывела на политическую арену совершенно новые лица, как и до того известные на локальном уровне, так и абсолютно ранее незнакомые. Если Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Рустам Темиргалиев были узнаваемы в Крыму локально и до событий «Крымской весны», то о таких «темных лошадках», как Наталья Поклонская, Алексей Чалый, Ольга Тимофеева, Олег Зубков и Сергей Акимов, мир узнал только с началом военной оккупации полуострова.

Эти имена были на слуху во всех СМИ, освещавших события в Крыму, происходившие тогда. Как сложилась судьба этих людей?

Рустам Темиргалиев

На момент оккупации полуострова Россией Рустам Темиргалиев занимал пост заместителя председателя Верховной Рады АР Крым и был активным членом «партии регионов» экс-президента Виктора Януковича. Именно к нему обратился основатель движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин с просьбой организовать встречу православной святыни «Дары волхвов». Как впоследствии оказалось, реликвию везли на полуостров с совершенно мирскими целями.

Главную роль в организации этого мероприятия играл фонд российского миллиардера Константина Малофеева. Обеспечивал безопасность некий Игорь Гиркин-Стрелков, который впоследствии стал известен как одно из ключевых лиц в оккупации территорий украинского Донбасса, а также один из обвиняемых по делу о сбитом «боинге» малайзийских авиалиний. Впрочем, не о нем сейчас речь.

Итак, именно тогда, когда в Киеве была в самом разгаре Революция Достоинства и победа протестующих была еще далеко не очевидна, а позиции президента Януковича весьма сильны, в Крыму уже начались первые переговоры по разработке плана аннексии полуострова. Темиргалиев, наряду с Аксеновым и Константиновым, был непосредственным их участником.

Затем, по решению незаконной сессии 27 февраля 2014 года, Темиргалиев был назначен заместителем председателя самопровозглашенного Совета министров Крыма и уже на новом посту принимал активное участие в организации незаконного референдума. Однако уже 11 июня 2014 года Рустам Темиргалиев сменил статус высокопоставленного чиновника на статус подозреваемого в уголовном деле о хищении золота на сумму 250 млн рублей и 340 кг ювелирных изделий в крымском отделении Ощадбанка Украины.

Пока шло следствие, Темиргалиев предпочел находиться подальше от полуострова и с благодарностью принялся исполнять обязанности полномочного представителя республики Татарстан в Казахстане. К тому времени, когда дело начало рассматриваться в суде, Рустам Темиргалиев из подозреваемого превратился в свидетеля, а сроки, хоть и условные, получили его ближайшие соратники: советник Игорь Васильченко и охранник Вячеслав Задорожный.

С тех пор господин Темиргалиев не участвует в политической жизни оккупированного Крыма. Он предпочитает работать на благо своей новой родины подальше от полуострова и поближе к китайским инвестициям на Дальнем Востоке.

Олег Зубков

Олег Зубков, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган», получил скандальную известность во время захвата полуострова Россией в 2014 году. Он заявил о готовности поддержать силы «Самообороны», предоставив транспорт и своих «боевых львов», охотно демонстрируя на камеры журналистам автобусы и острые зубы своих питомцев. Однако жизнь в оккупации сложилась совсем не так, как ее представлял себе известный бизнесмен.

Риторика Зубкова менялась по мере внедрения России на полуостров. Практически сразу же у него начался затяжной конфликт с оккупационными властями. Если в первое время Зубков еще утверждал, что «Россия переживет все санкции ради справедливости» и публично просил защиты у президента Путина, то спустя несколько лет уже заявлял, что «Россия безнадежно больна». Зоопарк несколько раз был буквально на грани коллапса, а уникальный сафари-парк и вовсе был закрыт и опечатан в 2019 году после трагического случая, когда один из львов нанес травмы посетительнице.

По факту, Олег Зубков из ярого сторонника российской власти превратился в непримиримого оппозиционера. Новая власть создала невыносимые условия для крымских предпринимателей вообще и для Зубкова в частности. Туристический бизнес с момента начала оккупации серьезно пострадал, что, безусловно, сильно повлияло на проекты Зубкова.

Содержание животных ­— это довольно затратная статья, не говоря уж об их разведении. В дополнение ко всему вышеперечисленному в список добавились экономические и экологические проблемы из-за нехватки воды, природных катаклизмов 2021 года, а также пандемические ограничения.

Зубков действовал привычными еще с украинских времен методами: консолидацией вокруг себя пострадавших из сферы туристического бизнеса, организовывал протесты и даже пытался судиться. По результату, эта тактика, работающая в демократических странах, не возымела никакого воздействия в новых реалиях. По его же словам, доходило до того, что он целыми днями только и делал, что переходил из одного судебного заседания в другое. Лавина штрафов, суммы которых доходили до миллиона рублей, оказались серьезным испытанием для бизнесмена, столь радостно приветствовавшего смену власти.

Сергей Акимов

Сергей Акимов, «атаман» «Крымского казачества», возглавивший «Самооборону Крыма», весной 2014 года возлагал большие надежды на новую власть. Он предполагал, что благодаря России казачье движение в Крыму получит новые возможности для развития. Впрочем, так считали многие крымчане, приветствовавшие оккупацию.

«Крымское казачество», по факту, было костяком «самообороны», в которую, впрочем, принимали для массовости кого попало. Член Крымской правозащитной группы Александр Седов считает, что «Самооборона» причастна ко многим преступлениям в Крыму во время аннексии.

Членов «самообороны» использовали там, где оккупационные войска не могли принимать участие: разгон активистов на проукраинских митингах, нападения на журналистов, похищения и пытки людей. Например, в похитителях Решата Аметова с помощью записей камер видеонаблюдения были опознаны никто иные, как члены «Самообороны». Логично, что после такой активности эти люди рассчитывали на особое отношение новых властей. Но тот же Акимов в скором времени начал жаловаться журналистам, что вынужден, как и многие другие крымчане, закрыть свой даже небольшой бизнес.

Причиной он назвал острый экономический кризис на полуострове и тотальную коррупцию на всех уровнях местной власти. Со временем риторика «казака» менялась. Теперь самого Сергея Акимова часто называют «бандеровцем», а сам он открыто говорит: «Сейчас мы понимаем, что при Украине жилось намного лучше. Что бы ни говорили, что в Украине коррупция, а в России ее намного больше».

Теперь «казачий атаман» организует митинги «Обманутый Крым» и выходит на одиночные пикеты. В 2019 году СК РФ против него были выдвинуты обвинения по трем статьям — экстремизм, терроризм и разжигание межнациональной розни.

«Народный мэр»

Алексей Чалый на момент оккупации Крыма был известен как средний руки севастопольский предприниматель. За пять бурных лет он превратился в одного из главных действующих лиц севастопольской политики, а в 2019 году объявил о завершении своей политической карьеры. Его часто называют «серым кардиналом», любящим «дергать за ниточки», но не желающим брать на себя ответственность.

Основной бизнес промышленной группы «Таврида Электрик» Алексей вывел в РФ еще в 90-х. Осталось на полуострове только небольшое исследовательское производство.

Чалый занимался меценатством с пророссийским патриотическим оттенком. Он отреставрировал и создал музей 35-й батареи, активно внедрял акцию «георгиевская ленточка». Параллельно он приобрел основной интернет-ресурс города сайт «Форпост» и местный канал НТС, заметно напоминающий по стилистике российский НТВ.

Канал и сайт очень пригодились в 2014 году, когда стало ясно, что под украинским президентом Виктором Януковичем сильно зашаталось кресло, и это не могло не принести плоды: уже 23 февраля 2014 года на «митинге народной воли» впервые увидевшие Чалого севастопольцы единогласно избрали его «народным мэром».

С этого момента он становится одним из лидеров «Крымской весны» и организатором незаконного референдума. Чалый является одним из подписантов документа об аннексии Крыма. В апреле 2014 Чалого назначают и.о. губернатора Севастополя. Через три недели он отказывается от губернаторства, заявив, что это «не для него». В сентябре Чалого избирают спикером оккупационного Законодательного собрания Севастополя.

По словам местных жителей, это назначение послужило стартом войны исполнительной и законодательной властей города. Политические противостояния Меняйло (губернатора Севастополя) и Чалого напоминали театр военных действий, в результате которых неугодного Меняйло, по указу Путина, сменил Дмитрий Овсянник, с которым у Чалого были замечательные отношения вплоть до его назначения на пост губернатора.

Дальше ситуация напоминала дежавю. Крымский народный Че Гевара объявил войну уже Овсянникову. Склочный и бескомпромиссный характер сыграл злую шутку с бывшим «народным мэром», «бывшим губернатором» и «бывшим председателем Законодательного собрания»: на сегодняшний день Алексей Чалый непосредственного участия в политической жизни Севастополя не принимает.

Он предпочитает ей старые добрые «патриотические проекты» местного уровня, благо при больших финансовых возможностях тема «великой победы» неиссякаема. Попутно он продолжает конфликтовать с руководством города, кем бы оно ни было представлено. Поддержки Кремля, по факту, Чалый лишился.

«Няша-прокурор»

Имя Натальи Поклонской, неприметного севастопольского прокурора, узнали далеко за пределами и Украины, и России. Оккупация Россией Крыма в 2014 году резко изменила жизнь простого служителя Фемиды. 25 февраля 2014 она написала рапорт об увольнении, пафосно обосновав его тем, что ей якобы «стыдно жить в стране, где по улицам разгуливают бандиты».

После этого громкого, по местным масштабам, заявления она уезжает в Симферополь, административную столицу АР Крым, где предлагает помощь незаконному правительству, чтобы «не допустить повторения киевских событий» на полуострове. Спустя две недели, 11 марта 2014 года, Наталья Поклонская решением незаконного Совета министров Крыма назначена на должность прокурора АР Крым.

По словам Поклонской, такое решение было принято после того, как четверо кандидатов-мужчин отказались от этой должности. С этого момента к Наталье пришла настоящая популярность и даже мировая слава.

Одним из первых дел на посту нового прокурора АР Крым стало расследование о причинении тяжких телесных повреждений сотрудникам крымского спецподразделения «Беркут». Поклонская вынесла и лично зачитала в здании Меджлиса крымско-татарского народа предупреждение о недопустимости ведения экстремистской деятельности Рефату Чубарову. По ходатайству Поклонской в 2016 году Меджлис внесен Министерством юстиции РФ в списки экстремистских организаций. Поклонская участвовала в судебном процессе над украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Впрочем, мировую славу ей принесли не ее незаконные профессиональные действия, а эпатажные выходки. Наталья является преданной поклонницей последнего российского императора Николая II, настолько последовательной, что возле здания генеральной прокуратуры Крыма по ее инициативе была возведена часовня в его честь.

Позже в ходе телеинтервью она заявила, что установленный перед часовней бюст императора стал мироточить. Впоследствии официальные представители РПЦ опровергли эту информацию. Как оказалось, Наталья приняла такое обычное физическое явление, как конденсат на поверхности, за проявление божьего благословения. Бывает.

Но Наталья не опустила руки, а в буквальном смысле подняла их, взяв в них портрет убитого большевиками государя-императора и вышла с ним на акцию «Бессмертный полк», посвященную ежегодно празднующемуся в РФ дню победы СССР над нацистской Германией. Какое отношение царь имел к событиям, случившимся через 20 с лишним лет после его трагической кончины, прокурор внятно объяснить не смогла, однако заявила, что его отречение от престола не имеет юридической силы.

Этот фанатизм послужил основой целой серии шуток в информационном пространстве. И уже не важно, что говорят, важно только то, что не в последнюю очередь этот эпатаж помог Наталье Поклонской попасть в большую российскую политику в качестве депутата Госдумы от партии «Единая Россия».

Не исключено, что начиная продвигать Поклонскую по политической линии, ставку делали на ее профессиональные качества, но также нельзя игнорировать тот факт, что миловидная девушка явно выигрывает на фоне укоренившегося образа мужчины-силовика: человека с тяжелым взглядом, лишним весом и не очень приятного в общении.

Поэтому совершенно ожидаемо в 2016 году Поклонская была признана самой красивой женщиной России по версии журнала «Русский репортер». Еще дальше пошли японские ценители красоты и обаяния российского депутата, которые увековечили ее в традиционном аниме, на что их вдохновила пресс-конференция Натальи еще в 2014 году.

В российском парламенте Наталья занимала пост главы комиссии по контролю за доходами депутатов, но в 2018 году лишилась должности после того, как неосмотрительно проголосовала против пенсионной реформы. В 2019 Наталья Владимировна трудилась в Комитете по международным делам и параллельно заканчивала обучение в дипломатической академии при МИД.

Однако, по всей видимости, эпатаж и милое лицо не помогли Поклонской удержаться в большой российской политике, и 13 октября 2021 года Указом президента РФ она была назначена чрезвычайным и полномочным послом РФ, и причем не в Японию, а в далекую африканскую страну Кабо-Верде. Многие такой поворот расценили как почетную ссылку надоевшего политика. Сама же она свое назначение на новую дипломатическую должность вдали от родины «не считает политической ссылкой и готова к новому этапу своей карьеры».

Камни с неба для Ольги Тимофеевой

Еще одна активная участница и пособница оккупации Крыма Ольга Тимофеева пополнила ряды «чемоданов без ручки». Если лица вышеупомянутых личностей довольно узнаваемы, то госпожа Тимофеева больше известна своей фразой про «камни с неба», ставшей девизом как крымской оккупации, так и последующей жизни на полуострове.

Изначально эта ее фраза появилась на рекламных билбордах в Севастополе и выглядела так: «Что дальше? Да хоть камни с неба! Мы на родине!». Любопытно, что этот билборд был ответом на плакаты отправленного в отставку Чалого, звучавшие как «Русская весна… что дальше?».

На текущий момент Тимофеева, по ее словам, находится «в зоне свободы действий», как деликатно она называет свое отстранение от активной политической жизни. Впрочем, можно заметить, что и в свои наиболее активные периоды Ольга Тимофеева запомнилась крымчанам поразительной способностью к ничего не деланию.

В послужном списке экс-депутата Ленинского райсовета Севастополя 5 созыва и экс-сенатора Совета федераций РФ от Севастополя с 2019 года нет никаких значимых дел. Своей головокружительной политической карьерой Ольга Тимофеева обязана исключительно Алексею Чалому, который, по всей видимости, пытался собрать свою команду из местных, но, оказавшись сам за бортом российского политикума, потащил за собой и свое окружение.

Единственная причина, по которой госпожа Тимофеева встала в один ряд с такими яркими представителями, как Аксенов, Константинов, Чалый и Поклонская, это, конечно, ее фраза про камни с неба. Теперь уже мало кто помнит автора этого пророчества, многие и вовсе считают его народным.

Но все-таки справедливо будет заметить, что это единственное, что запомнилось крымчанам из деятельности Ольги Тимофеевой. Впрочем, утешить ее можно этим же афоризмом.

Спрятаться не получится даже в Африке

В отношении всех героев публикации в СБУ открыты уголовные дела, им вынесены подозрения и они объявлены в международный розыск по обвинению в совершении преступлений против государства и посягательстве на его территориальную целостность. Их имена внесены в санкционные списки ЕС, США, Канады и др.

Также в отношении Поклонской, в связи с ее новым назначением послом на теплые острова и получением дипломатического статуса, спикер украинского МИД Олег Николенко выступил с заявлением: «В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии».

Можно как угодно тщательно выстраивать свою политическую карьеру на оккупированном полуострове, делать громкие заявления и давать различные комментарии, но все это разбивается о твердую мировую позицию: Крым – это Украина, и для всего цивилизованного мира ты всего лишь банальный преступник.