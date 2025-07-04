ПОЛИТИКА
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США урежут помощь бедным ради Израиля
Конгресс принял «большой красивый» закон Трампа — он сократит финансирование здравоохранения для беднейших американцев
США урежут помощь бедным ради Израиля
Члены Конгресса США празднуют принятие закона Трампа / Reuters
4 июля 2025 г.

3 июля Палата представителей США одобрила масштабный пакет законов под громким названием «большой красивый закон» — это ключевой проект второго срока президента Дональда Трампа. Закон включает крупнейшие налоговые льготы для богатых, жесткие сокращения социальных программ и беспрецедентное увеличение военной помощи Израилю.

За документ проголосовали 218 конгрессменов, 214 — против. Все демократы голосовали против, к ним присоединились двое республиканцев, обеспокоенных последствиями для бедных и ростом госдолга. Интрига держалась до последнего — изначально как минимум еще 5 республиканцев выступали против законопроекта, но команда Трампа угрозами заставила их изменить мнение. Теперь закон должен быть подписан президентом 4 июля.

В рамках закона потолок государственного долга увеличен на $5 трлн. Чтобы покрыть расходы, США урежут программу в сфере здравоохранения Medicaid и продовольственные талоны SNAP. Бюджетное управление Конгресса предупреждает, что через 10 лет 17 млн американцев останутся без медстраховки. Дефицит бюджета вырастет на $3,3 трлн.

Параллельно усиливается военная поддержка Израиля. С начала текущего года Вашингтон уже одобрил продажу оружия Тель-Авиву на $3 млрд, включая десятки тысяч бомб. Общий объем помощи с начала второго срока Трампа достиг $12 млрд. В бюджете на следующий год закреплены $500 млн на израильское ПРО (Iron Dome, David’s Sling, Arrow-3) и $80 млн на борьбу с туннелями.

Демократы назвали закон «перераспределением богатства от бедных — к миллиардерам». Лидер демократов Хаким Джеффрис выступал в Конгрессе почти девять часов, назвав закон «опасным и бесчеловечным».

Тем не менее спикер палаты Майк Джонсон заявил, что новый закон «сделает Америку сильнее и богаче». Сам Трамп назвал его «величайшим законом в истории» и «подарком ко Дню независимости».

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