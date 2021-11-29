Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН начала поставку продовольствия в Афганистан из Таджикистана в поддержку чрезвычайных мер по оказанию гуманитарной помощи афганским семьям, столкнувшимся с голодом, сообщает «Азия-Плюс».

Первая колонна из семи грузовиков отбыла из Душанбе в афганскую провинцию Бадахшан. В ближайшие дни туда несколькими партиями будут доставлены около 2500 тонн пшеничной муки, которые будут распределены между местным населением.

«Коллеги ВПП ООН в Афганистане нуждаются в любой поддержке, которую мы можем оказать, чтобы заготовить продовольствие до того, как снег перекроет дороги, особенно в отдаленных районах, таких как Бадахшан. Использование коридора между странами помогает нам своевременно доставлять продовольствие в Афганистан через пограничные пункты», — рассказал представитель и страновой директор ВПП в Таджикистане Адхам Мусаллам на церемонии отправки гуманитарного конвоя.

На церемонии также присутствовали представители министерства иностранных дел и комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана. Мусаллам в их лице поблагодарил правительство Таджикистана за оказание поддержки афганскому народу в этот критический момент. «Использование коридора между странами помогает нам своевременно доставлять продовольствие в Афганистан через пограничные пункты», — добавил он.

Он также выразил благодарность правительству Таджикистана за поддержку Гуманитарной воздушной службы ООН (UNHAS), управляемой ВПП. «Регулярные рейсы теперь связывают Душанбе с Кабулом и другими пунктами назначения в Афганистане и открыты для всего гуманитарного сообщества», — указал Мусаллам.

В начале ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Душанбе готов предоставить свои «обширные логистические возможности» для оказания международной помощи Афганистану, где развивается гуманитарный кризис. Тогда же сталоизвестно об отказе США направить гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов. Вашингтон настаивает на оказании помощи через международные организации.