США отказались направлять гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов , но продолжат помогать афганцам через международные организации, заявил в интервью CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон не готов напрямую работать с нынешним руководством страны, так как пока не находит позитивных изменений в политике. «Пока мы не увидим улучшенный подход ко всему – от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем, – наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на предоставлении финансирования через международные и неправительственные организации», – заявил Салливан.

Помощник президента отметил, что лучший способ помочь афганцам – «не создавать ситуаций, при которых часть средств может быть направлена на угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

В октябре представители движения «Талибан» провели двухдневные переговоры с американской делегацией в Катаре. Тогда сообшалось, что стороны договорились о доставке американской гуманитарной помощи в Афганистан и содействии в работе благотворительных организаций. Делегации двух стран договорились предпринимать усилия для улучшения дипломатических отношений и решили, что такие встречи, если потребуется, будут проводиться и в будущем. Глава МИД Афганистана Мавлави Амир Хан Моттаки предупредил США, что любые попытки Вашингтона ослабить власть движения «Талибан» могут вызвать «проблемы для народа». «Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы», – заявил Моотаки афганскому информационному агентству Bakhtar.

В ноябре Всемирная продовольственная программа ООН начала раздавать наличные деньги бедным афганским семьям. Более 4 тысяч семей будут каждый месяц получать по 3,5 тысячи афгани в течение следующих четырех месяцев.

Представители движения считают, что, помимо США, помощь в восстановлении Афганистана может оказать и Россия. Замминистра информации и культуры во временном правительстве Забихулла Муджахид заявил, что РФ – важная страна в экономическом плане. «Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку», – отметил он и подчеркнул важность иностранных инвестиций и сотрудничества с другими государствами.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в ноябре Россия планирует организовать спецрейсы в Афганистан, чтобы поставить стране крупную партию гуманитарного груза, на обратном пути самолеты смогут вывезти находящихся в стране граждан РФ.

«Сейчас мы готовим организацию сюда [в Афганистан] спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», – сказал дипломат.

«После них следующими рейсами – там будет несколько самолетов – в Россию будут доставлены афганские студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты. Но обучение должно продолжаться», – добавил Жирнов.

Между тем, в октябре стало известно, что Казахстан планирует увеличить темпы поставок муки и пшеницы в Афганистан: за сентябрь и начало октября в Афганистан из Казахстана было отправлено 60,2 тысячи тонн муки и 15,6 тысячи тонн зерна. Ранее Узбекистан и Туркменистан возобновили экспорт топлива и газа в Афганистан. Поставки из Туркменистана происходят через пограничный переход «Акина», расположенный в афганской провинции Фарьяб, из Узбекистана – через погранпереход «Хайратон», расположенный в провинции Балх. Кроме того, в сентябре из Узбекистана была доставлена первая после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» партия коммерческого груза: товары на двух поездах прибыли через порт Хайратон в граничащей с Узбекистаном провинции Балх.

Как писал ранее TRT на русском, в Кабуле 7 октября прошли переговоры представителей движения с делегацией Узбекистана. Стороны решили вскоре на очередной встрече рассмотреть вопросы строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Кроме того, достигнута договоренность обсудить реализацию проекта по строительству линии электропередач (ЛЭП) «Сурхан – Пули-Хумри». Правительство талибов заверило, что Узбекистан не столкнется с угрозами со стороны Афганистана. Ташкент, в свою очередь, заявил о готовности выполнять обязательства в сферах энергетики, транспорта и торговли.