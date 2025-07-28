Заключенное между Европейским союзом и Соединенными Штатами соглашение о снижении пошлин, которое должно было предотвратить торговую войну, вызывает резкую критику со стороны европейского бизнеса и экономистов.

Как пишет The New York Times со ссылкой на расчеты Кильского института мировой экономики, больше всего от сделки пострадает Германия — крупнейший экспортер автомобилей. Новая пошлина в размере 15% на автомобили, вместо ранее угрожавших 30%, все равно приведет к снижению производства. Экономисты института прогнозируют падение объемов немецкого производства до 15%. В целом по ЕС потери могут достичь 11%, заявил исследователь Юлиан Хинц.

Глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге (Социал-демократическая партия Германии) назвал сделку «весьма критичной». По его словам, вложения ЕС в размере $600 млрд, обещанные в рамках соглашения, фактически будут финансироваться за счет потерь самой европейской промышленности.

Член правления Торгового союза немецкой промышленности Вольфганг Нидермарк также подверг соглашение критике, заявив, что Евросоюз «принимает болезненные тарифы». Он назвал сделку «неадекватным компромиссом», подчеркнув, что 15-процентная пошлина окажет «огромное негативное влияние» на экспортную модель экономики Германии.

Тем не менее, канцлер Фридрих Мерц попытался представить соглашение в более позитивном ключе. Он отметил, что договоренность позволила избежать эскалации торговой войны с США. По его словам, худшим сценарием стали бы 30-процентные пошлины, которые могли бы нанести серьезный удар по экспортоориентированной экономике Германии.

В других странах ЕС также выражают обеспокоенность последствиями сделки. Глава французской Федерации производителей косметики Эмманюэль Гишар заявил, что французская продукция теперь будет облагаться 15-процентной пошлиной при поставках в США. По его словам, это создает «значительную угрозу» для отрасли и может поставить под угрозу до 5 тыс. рабочих мест.