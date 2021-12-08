Экспорт российского шоколада с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го составил $838,5 млн, в то время как Швейцария поставила продукции на $819 млн. Таким образом, Россия заняла 9-е место в мировом рейтинге экспортёров шоколада и впервые обогнала Швейцарию. Об этом «Российской газете» рассказали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Ранее там заявляли, что по итогам года Россия может войти в десятку главных поставщиков шоколада на мировой рынок.

В «Асконде» ожидают, что в 2021 году экспорт российских сладостей по сравнению с 2020-м подскочит на 19% — до 824 500 т на сумму $1,68 млрд. Это станет рекордным показателем для отрасли, превысив экспорт в допандемийный 2019 год на 31%.

На шоколад приходится более 52% поставок российских сладостей, уточнили представители ассоциации. Ранее TRT на русском писал, что экспорт кондитерских изделий из России вырос в первом полугодии 2021-го на 16,5% ($709,5 млн) до 329,6 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российские кондитерские изделия закупают в 92 странах. Основными экспортёрами остаются ближайшие соседи — Казахстан, Беларусь, Армения, а также Китай. На них приходится 57% поставок. Однако главным двигателем роста экспорта стали продажи на новых направлениях — Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина считает, что самыми перспективными направлениями для экспорта российского шоколада являются Китай и страны Ближнего Востока. Никишина подчеркнула, что необходимо всего лишь грамотно продвигать продукт, в том числе и в онлайн-каналах продаж. Только за один стрим с популярным китайским блогером можно продать российских сладостей на несколько сотен миллионов рублей, отметила глава РЭЦ.

В сентябре представители «Асконда» говорили, что Россия способна обогнать Швейцарию по экспорту шоколада, так как за последние пять лет он вырос вдвое и продолжает увеличиваться.