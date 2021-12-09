В России иногда в различных публикациях, заявлениях представителей силовых ведомств и близких к ним экспертов утверждается, что труды Нурси запрещены даже в Турции. Соответствует ли это действительности? Есть ли какая-то историческая подоплека этого? Откуда берутся такие утверждения?

Книги Саида Нурси «Рисале-и Нур» в Турции раньше часто порицались со стороны кругов, которые были против веры и религиозной жизни; они обвинялись в том, что противоречат современной жизни и новым законам. Но в судах ни одно из обвинений не было доказано, поэтому все процессы были завершены оправдательным решением. Книги «Рисале-и Нур» служат тому, чтобы укрепить веру людей, помочь обрести смысл жизни с точки зрения веры и религии.

Антирелигиозные круги были недовольны этим, они пытались наказать этих людей, изолировать от общества и т. д. Однако со временем книги «Рисале-и Нур» и это служение обрели легитимность и признание не только в Турции, но и во всем мире.

В Турции начиная с 1930-х по 1960-е годы и в дальнейшем выдвигались обвинения против книг «Рисале-и Нур», было более 1000 судебных процессов. В 99% случаев эти процессы заканчивались оправданием, лишь по нескольким был вынесен обвинительный вердикт. Эти процессы проходили в кризисные времена военных переворотов, когда на суд оказывалось давление со стороны путчистов. Иначе те же судьи, по тем же законам в другие времена многократно выносили оправдательные приговоры.

Проведенные экспертизы по этим книгам говорили о том, что книги содержат полезную информацию, что они помогают воспитать честных и нравственных людей в соответствии с Божьими заповедями, помогают обрести людям исламское воспитание и нравственность. И даже эксперты, которые были противниками этих книг, признавали, что в них не содержится информация, направленная против конституционного, политического строя государства, что эти книги направлены лишь на духовно-нравственное совершенствование человека и этим приносят пользу обществу.

Почему же лишь эти произведения были подвергнуты таким гонениям? В Турции, начиная с 1920-х годов, произошла смена культуры, мировоззрения, которая проходила насильственным образом. Новый политический режим пытался оторвать людей от тысячелетних корней. Но общество не желало этого, и многие люди в те времена находили в книгах «Рисале-и Нур» важную опору для сохранения своей связи с исламом.

В те времена политическое и правовое давление на верующих людей не давало возможности для деятельности других движений. В авангарде борьбы за права верующих были книги «Рисале-и Нур» и их читатели, которые были в первых рядах в борьбе за сохранение веры. Именно благодаря им книги «Рисале-и Нур» стали известны в Турции и в мире.

Это была мирная борьба за свободу совести и слова верующих людей. Со временем в политических кругах, среди экспертов, в университетах стали говорить о том, что это движение не должно подвергаться преследованиям и гонениям. Но политический режим, который был против проявления религиозности в обществе, не желал, чтобы в обществе распространились книги «Рисале-и Нур».

Однако их читатели отстаивали мысль о том, что люди нуждаются в вере, что должна проводиться такая общественная деятельность, которая будет удовлетворять эту потребность людей. Со временем появились политические деятели, которые признали это, с ростом свобод в обществе рушились барьеры, которые препятствовали чтению, изучению, изданию, распространению «Рисале-и Нур», и в результате книги были взяты под правовую защиту.

Книги «Рисале-и Нур» обвинялись в преступлениях против государства и в других серьезных злодеяниях, однако в результате ни одно из этих обвинений не нашло подтверждения. Например, судебный процесс в городе Денизли в 1943-44 годах закончился оправданием. Те же книги в других процессах в последующие годы по статье 163 УК Турецкой республики (подобие 282.2 статьи УК РФ) завершались то оправданием, то обвинением. Но оправдательные приговоры явно преобладали над обвинительными.

Из-за того, что судебные процессы по книгам начинались по инициативе прокуроров из-за их политической позиции (то есть оппозиции религии), в турецком обществе копилось раздражение, неудовлетворенность, в результате чего премьер-министр Тургут Озал (период 1983-89 гг.) начал процесс, в результате которого государство должно было поставить точку в этом деле. МВД Турции было поручено провести окончательное расследование по книгам. Министр юстиции Йылдырым Акбулут в 1984 году начал следствие.

Дело было передано в Стамбульскую прокуратуру. Стамбульская прокуратура открыла следственный процесс по книгам: представляют ли они опасность для государства, общества, человека, каково их содержание. Все тома книг «Рисале-и Нур» (14 томов), состоящие из 6000 страниц, были переданы Стамбульской прокуратуре (я тоже был среди тех, кто передал эти книги).

Прокуратура передала книги на экспертизу юридическому факультету Стамбульского университета, где была создана экспертная комиссия из трех экспертов, которые в течение нескольких месяцев подготовили экспертное заключение. Экспертиза была проведена с точки зрения конституции и законов государства. Эксперты пришли к выводу, что книги не нарушают законов, не наносят вред психологическому здоровью человека, способствуют его духовно-нравственному воспитанию, содержат религиозно-нравственную информацию, способствующую мирному сосуществованию и взаимопомощи в обществе.

В экспертизе было ясно отмечено, что данные книги не содержат ничего предосудительного с точки зрения уголовного права, с точки зрения конституции. На основе этой экспертизы Стамбульская прокуратура вынесла решение об отказе от уголовного преследования. Это решение не было обжаловано и стало окончательным.

Поэтому с 1984 года по сей день книги «Рисале-и Нур» находятся под защитой права, свободно печатаются, распространяются, продаются многими издательствами, любой желающий человек может свободно приобрести их для чтения и изучения. Люди, которые получили для себя пользу от этих книг, рекомендуют их и другим.

Особенно современные люди, желающие получить знания по религии, по исламу, обращаются к ним, и не только в Турции, но и в мире. Книги переведены на 60 языков мира. Вскоре после окончательного решения об отказе преследования книг «Рисале-и Нур» и их читателей была отменена и 163 статья УК Турецкой республики.

Какова позиция религиозных мусульманских лидеров Турции? Как Управление по делам религии (Диянет) сегодня характеризует труды Нурси? В чем их основной посыл и ценность, по их мнению?

Управление по делам религии Турции (Диянет) с самого начала своего основания никогда не выступало против религии. С началом написания и распространения книг «Рисале-и Нур» в Турции с 1930-х годов в Диянет начали поступать запросы по книгам «Рисале-и Нур», и Диянет никогда не выступал против них. В своих многочисленных экпертизах для судов организация всегда отмечала полезность этих книг для исламского воспитания, для укрепления веры и нравственности.

Я являюсь адвокатом издательства «Сёзлер», книги которого обвиняются в России в экстремизме. Несколько месяцев назад мы посетили главу Диянета уважаемого профессора Али Эрбаша. Мы рассказали о том, что в России идет судебный процесс по книгам «Рисале-и Нур» нашего издательства, где пытаются обвинить эти книги и их читателей в экстремизме.

Я рассказал, что Турция в начале 1990-х годов осознала неправомерность и отменила судебные преследования и действие 163 статьи УК Турции (подобие 282.2 статьи современного УК РФ), однако в современной России до сих пор действуют подобные законы. В России верующие мусульмане обвиняются в том, что они вместе читают и имеют у себя дома религиозные книги. И сейчас идет подобный процесс в г. Набережные Челны.

Поэтому мы попросили главу Диянета, где сейчас издаются книги «Рисале-и Нур», официально ответить на наш запрос о книгах: запрещены ли они в Турции, являются ли опасными, экстремистскими. На мой запрос пришел такой ответ:

«Уважаемый адвокат Мустафа Тунджель. Ваш запрос от 18/08/2021г. о собрании произведений «Рисале-и Нур» и приложениях к нему рассмотрен.

В запросе запрашивается информация о том, была ли выдана нашим Управлением экспертиза о запрете трудов Саида Нурси в связи с экстремизмом и опасностью, и о том, публикуются ли произведения Саида Нурси нашим Управлением.

В нашем Управлении нет какой-либо экспертизы о том, что собрание произведений «Рисале-и Нур» Саида Нурси является экстремистским и представляет опасность. Напротив, в экспертизах, представленных в разное время в судебные и административные органы по данному вопросу Высшим Советом по делам религий, являющимся высшим руководящим и консультативным органом Управления по делам религий, было заявлено, что вышеупомянутые произведения, ясным и понятным языком толкуя Коран и хадисы, являются полезными произведениями для всех мусульман с целью воспитания в исламской вере и нравственности; что эти произведения не являются нежелательными с точки зрения религии, администрации и закона, соответственно, их чтение и обучение этим произведениям не является преступлением в отношении религии и закона.

Некоторые из произведений Саида Нурси опубликованы в нашем Управлении по делам религии. Подробную информацию об опубликованных работах можно найти на сайте продаж публикаций нашего Управления (https://yayinsatis.diyanet.gov.tr/).

Информация представлена для вашего сведения. Проф. Др. Али Эрбаш Глава управления по делам религий».

Таков ответ о книгах «Рисале-и Нур» главы официального органа, подчиненного Президентскому аппарату Турции, который был дан 3 месяца назад. Этот официальный ответ государственного органа Турции — важный документ и доказательство для российских судов, такова позиция Турецкого государства.

Подобных преследований книг и читателей «Рисале-и Нур» мы не видим ни в одной демократической стране мира. Такое преследование верующих людей не приличествует как России, так и мусульманским странам. Читатели книг «Рисале-и Нур» не вмешиваются в мирские, политические дела, заняты своим внутренним миром, укреплением веры и нравственности, самовоспитанием, самосовершенствованием.

Имеют ли труды Нурси, переведенные «Сёзлером» и рядом других официально признанных издательств на иностранные языки, в том числе русский, какую-то сертификацию?

Книги, переведенные и напечатанные в издательстве «Сёзлер» на русском языке или на других языках, перед изданием проходят проверку на соответствие оригиналу, поэтому не должно быть каких-либо сомнений в правильности перевода.

Какую роль сыграли и играет наследие Нурси для современной Турции, ее культуры и религиозно-философской мысли? Можно ли, упрощая, конечно, говорить, что Нурси — это в каком-то смысле как Толстой для России?

Действительно, книги Нурси играют большую роль для современной Турции, для воспитания подрастающего поколения в исламской морали и нравственности. Можно сказать, что Нурси для Турции — это как Толстой для России.

Кстати, и у Толстого, и у Нурси есть много общих взглядов на мир, оба мыслителя часто размышляли о смысле жизни и бренности бытия, о важности веры и нравственности в жизни человека (например, можно сравнить книгу Толстого «Исповедь» и «Восьмое Слово» Саида Нурси).

В России в этом году предпринята попытка запретить труды Нурси не только в переводе, но даже в оригинале, в том числе выпущенные вашим издательством. Как Вы это оцениваете? Существует ли еще где-то аналог такого запрета? Это ведь прямое судебное обвинение Турции в продвижении экстремизма в мире.

Как мы отметили выше, конечно, запрет книг Саида Нурси неприемлем с точки зрения международного права. Международные институты права, такие как Европейский суд по правам человека, в 2018 году уже вынес свое решение по этому вопросу. Европейский суд постановил, что труды Саида Нурси не являются экстремистскими, и признал, что московские судьи нарушили право на свободу вероисповедания и свободу выражения мнения при рассмотрении дела.

Таким образом, Россия нарушила статью 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. Российские суды, запрещая книги Нурси как пропагандирующие ненависть к немусульманам, не анализировали сами работы, указал ЕСПЧ. Не приводилось в решениях и цитат из книг богослова, о которых можно было бы сказать, что они вызывают вражду. В действительности же, отметил Страсбургский суд, никакой необходимости запрещать книги Нурси в демократическом обществе нет.

Опять же, понятие «экстремизм» сопряжено с насилием, с угрозами, с физическими действиями. В книгах «Рисале-и Нур» нет никакого упоминания о физическом насилии, напротив, Саид Нурси придерживается понятия «позитивной деятельности» («мусбет харекет»). Не только он сам так жил, но писал о том же своим читателям: «Мы вынуждены действовать лишь позитивно. У нас есть свет, нет дубины политики. Если бы даже у нас было сто рук, то их хватило бы только для света».

Невозможно встретить в какой-либо части этих произведений, написанных человеком, который придает такое большое значение миру, примирению, союзу, развитию общества и окружающей среды, выражений, которые вызывают между людьми вражду, демонизируют, пугают, угрожают. Никто, кто изучал их контекст, внимательно исследуя целое и его части, не сталкивался с такими негативными выражениями и не нашел никаких доказательств, побуждающих к таким негативным мыслям и действиям, потому что их нет.

Саид Нурси пишет: «Наша обязанность — вести позитивную деятельность, но не негативную, и в соответствии с волей Аллаха совершать лишь служение вере, не вмешиваясь в деяния Господа. В позитивном служении вере, в результате которого сохраняется общественное согласие, мы обязаны с терпением и благодарностью встречать любые невзгоды».

Как эти запреты и гонения на читателей книг Саида Нурси влияют на динамично развивающиеся российско-турецкие отношения? Вы много занимаетесь этой проблемой. Не возникало ли у вас подозрения, что за данной кампанией стоят определенные силы, стремящиеся поссорить Москву и Анкару? И не с этим ли связан целый ряд последних арестов людей по всей России, обвиняемых в чтении книг Нурси?

Да, развивающиеся российско-турецкие отношения способствуют миру и развитию обоих государств. Конечно, запрет книг Саида Нурси, преследование его читателей не может вносить положительный вклад в развитие этих отношений. Но, несмотря ни на что, отношения все равно будут развиваться.

Действительно, слыша о запретах и об аресте читателей книг Нурси, в голову приходят мысли о том, что за этим преследованием, возможно, стоят определенные силы, которые хотели бы испортить отношения между Турцией и Россией. Потому что нет какого-либо другого объяснения этим запретам и гонениям.

Что такое организация «Нурджулар», которую в России запретили и называют экстремистской? Существует ли она в действительности?

Сообщество читателей, известное под названием «ученики Рисале-и Нур», — это школа идей, возникшая вначале ХХ века и принимающая религиозные и моральные толкования ислама, имеющиеся в трудах Саида Нурси под названием «Рисале-и Нур». Ни в Турции, ни в мире нет официальной организации, общества, комитета под названием «Нурджулар».

Мы не слышали о том, что в мире есть подобный запрет. Как известно, у любой организации есть членство, устав, общественно-политические цели и т.д., чего нет в сообществе читателей «Рисале-и Нур».

Какая разница между запрещенной в Турции, но не в России, террористической организацией FETÖ и читателями Нурси? Имеет ли глава FETÖ Фетхуллах Гюлен, стоящий за попыткой переворота в Турции с сотнями жертв в 2016 году, какое-либо отношения к почитателям трудов Нурси? Грубо говоря, какая разница между «нурсистами» и «гюленовцами»?

Читатели «Рисале-и Нур» («нурсисты») заняты исключительно религиозно-нравственными вопросами, нравственным воспитанием, не вмешиваются в общественно-политическую деятельность государства.

Фетхуллах Гюлен начинал свою активную деятельность с открытия СМИ, фондов, лицеев, коммерческих фирм, банков, которые находились под его руководством. Со временем он начал продвигать своих людей в политику, во власть, в результате чего, надеясь на свои силы, пытался завладеть политической властью через попытку переворота.

Гюлен использовал для своего продвижения все возможности, в том числе и книги Саида Нурси, но, как писал он сам, он не является последователем Нурси и не встречался с Нурси. 50 лет назад, в 1970-х он разошелся с сообществом «Рисале-и Нур» и с ближайшими учениками Саида Нурси и основал свое собственное движение, где стал единственным лидером.

Пребывание в России имело большой отклик в жизни Саида Нурси. Известно, что ученый-богослов какое-то время жил в Костроме, будучи в плену во время Первой мировой, имел беседу с великим князем Николаем Николаевичем, командующим русской армии, он писал о татарах. И его религиозное наследие имеет отношение не только к Турции, но и современной РФ. Предпринимались ли какие-то попытки как-то увековечить его след в истории России: например, открыть музей или хотя бы памятную табличку в Костроме?

Конечно, были попытки установить связи с Костромой, с местами, где жил Саид Нурси. В свое время, до запретов книг Саида Нурси, мусульмане Турции и даже близкие ученики Саида Нурси в качестве благодарности татарам-мусульманам Костромы хотели построить мечеть имени Саида Нурси. Хвала Аллаху, мечеть в результате была построена, но из-за запретов книг Нурси, естественно, дать такое название стало невозможным.

В Турции имеются миллионы почитателей трудов Саида Нурси, и конечно, они с интересом и с удовольствием совершили бы туристическую поездку в Россию, посетили бы Кострому, мечеть, музей Саида Нурси, если бы такие места имелись. Это, несомненно, способствовало бы укреплению российско-турецких связей, взаимопониманию, культурному взаимообмену и взаимообогащению.

Как Вы отнеслись к новости о том, что суд в г. Набережные Челны постановил перевести все книги Саида Нурси на русский язык для последующей комплексной экспертизы? Ранее Верховный суд Татарстана отменил решение от августа с. г. о запрете книг Нурси на османском (старотурецком) языке и назначил новое рассмотрение дела.

Да, мы слышали об этом и в целом позитивно восприняли эту новость, как шаг к примирению и установлению справедливости. Мы желаем успехов специалистам-переводчикам в этом непростом деле и надеемся на то, что книги будут переведены качественно и соответственно оригиналу.