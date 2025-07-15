Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в здании Великого национального собрания Турции в годовщину попытки переворота 15 июля. В торжественном заседании приняли участие депутаты, представители партий и приглашенные гости.

«В этот знаменательный день мы снова объединились — плечом к плечу, как и той ночью», — сказал президент, подчеркнув, что память о 15 июля объединяет страну.

Он напомнил, что 15 июля стал одним из самых трудных, но и самых славных моментов турецкой истории. По его словам, в ту ночь народ написал героическую главу — такую же великую, как при Чанаккале и в годы национально-освободительной борьбы.

Эрдоган подчеркнул, что страна вышла из испытания с честью, и с этого момента стало ясно: Турция больше самой себя.

«В условиях многополярного мира Турция займет свое заслуженное место как новый центр силы», — заявил он.

Президент связал борьбу против терроризма с памятью о 15 июля: «Строящаяся шаг за шагом «Турция без террора» — это их завещание шехидов и наша ответственность».

Эрдоган также выразил уверенность, что парламент, как и 15 июля, снова проявит единство и решимость в поддержке борьбы с терроризмом.

«Борьба наших шехидов и ветеранов не была напрасной — и не будет. Век Турции наступает. И он будет построен на их подвиге», — заключил президент.