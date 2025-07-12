ТУРЦИЯ
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Алиев приветствовал успехи Турции в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив региональные инициативы по обеспечению мира и безопасности
Алиев приветствовал успехи Турции в борьбе с терроризмом
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев / AA
12 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция намерена и далее развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах. Он также подтвердил, что Анкара продолжит поддержку усилий по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе.

Коснувшись борьбы с терроризмом, президент Турции подчеркнул, что процесс, запущенный в рамках инициативы «Турция без террора», будет способствовать очищению региона от террористических структур. Он отметил, что успешная реализация этого процесса усилит безопасность на региональном уровне.

Президент Азербайджана, в свою очередь, выразил удовлетворение достигнутым прогрессом Турции в борьбе с терроризмом и пожелал успешного завершения этого стратегического процесса.

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