Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция намерена и далее развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах. Он также подтвердил, что Анкара продолжит поддержку усилий по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе.

Коснувшись борьбы с терроризмом, президент Турции подчеркнул, что процесс, запущенный в рамках инициативы «Турция без террора», будет способствовать очищению региона от террористических структур. Он отметил, что успешная реализация этого процесса усилит безопасность на региональном уровне.

Президент Азербайджана, в свою очередь, выразил удовлетворение достигнутым прогрессом Турции в борьбе с терроризмом и пожелал успешного завершения этого стратегического процесса.