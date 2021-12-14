Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на керченском судостроительном заводе «Залив», смогут нести разведывательные и ударные беспилотники вертолетного типа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«УДК проекта 23900 кроме базирования группировки морских вертолетов будут нести на борту и управлять определенным количеством ударных и разведывательных беспилотников вертолетного типа», — сообщил источник агентства.

По его оценке, базирование беспилотных систем на кораблях проекта 23900 заметно повысит боевые возможности вертолетоносцев. «Дроны смогут эффективно обеспечивать огневую поддержку морского десанта, освещать тактическую обстановку в зоне его высадки и при проведении спецопераций, обнаруживать и при необходимости ликвидировать малозаметные плавсредства», — добавил он.

В начале текущей недели сталоизвестно о разработке для нужд Военно-морского флота России новейшей морской платформы, предназначенной для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. С ее помощью планируется осуществлять палубное базирование средних и легких аппаратов вертолетного и самолетного типа, последние из которых станут запускать с корабля с помощью пневматической катапульты.